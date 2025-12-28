快訊

夢幻馬戲 彰化月影燈季點燈

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
為期65天的2026彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，令人讚嘆不已。圖／縣府提供
為期65天的2026彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，令人讚嘆不已；彰化子弟、導演九把刀最新賀歲片「功夫」特別版雷射光雕秀，也在每周五至周日加碼演出，帶領大家進入功夫的奇幻想像。

去年的彰化月影燈季勇奪五項國際設計大獎，2026彰化月影燈季特別與很多小孩的兒時玩伴，來自義大利的跳跳馬Rody合作，將八卦山大佛風景區變成一座大型的跳跳馬戲團，有各種歡樂、逗趣的馬戲元素燈組、旋轉木馬、燈光秀等。

此外，巨型Rody與特別嘉賓櫻桃小丸子雙IP聯名主燈燈光秀，絢爛燈光在小丸子原版授權主題曲與原中文配音員廣播下，展開歡樂、奇趣的聲光饗宴，每周五至周日有九把刀最新賀歲片「功夫」特別版雷射光雕秀。

2026彰化月影燈季展期到明年3月1日共65天，每天晚上5點30分至10點點燈。昨晚由縣長王惠美等人主持開燈儀式後，與九把刀賀歲片「功夫」電影主演朱軒洋，一同觀賞主燈燈光秀及功夫特別版雷射光雕秀，隨後一起發放限量2000份跳跳馬Rody小提燈、電影早鳥優惠券及500份電影主題紅包組，吸引民眾自上午9點就開始排隊，隊伍超過800公尺，顯示受歡迎程度。

王惠美說，2026彰化月影燈季不僅展期長、展區精彩、活動豐富，還貼心設置旋轉木馬供遊客乘坐，只要憑今年12月到明年2月在彰化縣消費300元以上收據或發票，或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘一次。

月影燈季相關資訊可到官方網頁（https://ch-rody.mystrikingly.com/）查詢，並關注「愛玩彰化」臉書。

彰化 王惠美 八卦山大佛

