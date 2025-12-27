快訊

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

超有感！東北地區發生有感地震 台北高樓晃到不行

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

今彩539第114313期 頭獎槓龜

中央社／ 台北27日電

今彩539第114313期開獎，中獎號碼38、28、01、15、19；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎193注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼113，壹獎160注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4823，壹獎4注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

