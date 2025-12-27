工藝之道及工藝MV聯合發布 民眾體驗台灣之美
國立台灣工藝研究發展中心今天舉行「啟藝：工藝之道＆工藝MV聯合發布典禮」，邀民眾步行全世界唯一由相思走到鳳凰的「工藝之道」，欣賞「台灣工藝 飛飛飛」MV，感受工藝之美。
參加「啟藝：工藝之道＆工藝MV聯合發布典禮」活動的有工藝中心主任陳殿禮、嶺東科技大學副校長王兆華等人。由台灣工藝中心委託國立台灣交響樂團及嶺東科大製作的「台灣工藝 飛飛飛」歌曲MV也首度發布，藉由音樂與影像，讓大家感受工藝之美。
陳殿禮致詞時表示，過去在工藝人的努力下，生活才能幸福美滿。明年工藝人將正式擁有工藝節，而今天啟用的工藝之道，有起點而沒有終點，起點就是72年前由台灣工藝先驅顏水龍老師種下的相思豆所長成的相思樹。
陳殿禮說，工藝之道從中心內的相思樹走到鳳凰木，但真正的終點在每個人的心中。他舉例，走到工藝之道尾端時，可看到去年凱米颱風吹斷的相思木，樹雖倒地，卻長出新苗。這些樹苗已分送到文化部的百大文化基地，並在北、中、南、東各地種下工藝的種子。
