快訊

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

女粉悼念北捷英雄余家昶 五月天獻唱《勇敢》2.5萬人哭了

工藝之道及工藝MV聯合發布 民眾體驗台灣之美

中央社／ 南投27日電

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行「啟藝：工藝之道＆工藝MV聯合發布典禮」，邀民眾步行全世界唯一由相思走到鳳凰的「工藝之道」，欣賞「台灣工藝 飛飛飛」MV，感受工藝之美。

⭐2025總回顧

參加「啟藝：工藝之道＆工藝MV聯合發布典禮」活動的有工藝中心主任陳殿禮、嶺東科技大學副校長王兆華等人。由台灣工藝中心委託國立台灣交響樂團及嶺東科大製作的「台灣工藝 飛飛飛」歌曲MV也首度發布，藉由音樂與影像，讓大家感受工藝之美。

陳殿禮致詞時表示，過去在工藝人的努力下，生活才能幸福美滿。明年工藝人將正式擁有工藝節，而今天啟用的工藝之道，有起點而沒有終點，起點就是72年前由台灣工藝先驅顏水龍老師種下的相思豆所長成的相思樹。

陳殿禮說，工藝之道從中心內的相思樹走到鳳凰木，但真正的終點在每個人的心中。他舉例，走到工藝之道尾端時，可看到去年凱米颱風吹斷的相思木，樹雖倒地，卻長出新苗。這些樹苗已分送到文化部的百大文化基地，並在北、中、南、東各地種下工藝的種子。

藝人 凱米颱風

延伸閱讀

向時間、匠心、雙手致敬：在2025臺灣工藝獎見證集體智慧的成就、創新與未來

在重複中鍛造永恆：AKACHEN 的鈦金藝術修行之道

迎接嶄新燦爛的一年！卡地亞經典美學刻畫珍貴時光

2025臺灣工藝頒獎典禮聯合表揚 展現臺灣工藝多元能量

相關新聞

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

嘉義知名餐廳「林聰明沙鍋魚頭」近日爆發食安爭議，有消費者外帶餐點，回家發現碗內躺著一隻蟑螂，引發網路熱議。業者比對蟑螂外...

沒有健康的胖子！醫曝BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

民眾重視自身健康及體態，身體質量指數（BMI）為衡量身材重要依據，嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光說，近期剛落幕的「20...

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1...

「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話

冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一...

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

瘦瘦針除作為糖尿病患者用藥，也有不少民眾自費當作減重使用，近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染...

「台灣是了不起國家」 捷克紀錄片「我是台灣人」導演：希望它不要改變

捷克紀錄片「我是台灣人」聚焦2020年捷克參議長維特齊不畏壓力訪台的歷程。導演斯瓦泰克接受中央社專訪表示，台灣是一個了不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。