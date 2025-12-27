「台灣是了不起國家」 捷克紀錄片「我是台灣人」導演：希望它不要改變

捷克紀錄片「我是台灣人」聚焦2020年捷克參議長維特齊不畏壓力訪台的歷程。導演斯瓦泰克接受中央社專訪表示，台灣是一個了不起的國家，他熱愛台灣的人民、文化與自然。「我希望它不要改變，因為台灣正走在正確的道路上。」

捷克紀錄片「我是台灣人」（I am Taiwanese）透過深入訪談多位捷克政治人物、商界代表、漢學家、記者等人物，呈現2020年捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）率團訪台背後承受的壓力，與台灣複雜的地緣政治局勢，以及捷克外交與民主價值的實際影響。

「我是台灣人」10月底在捷克伊赫拉瓦影展（Ji.hlava International Documentary Film Festival）首映，並在12月上旬於布拉格的哈維爾圖書館播映，多位捷克政界人士、商界代表到場支持，重溫當年訪台情景。

●台灣地緣政治關係值得關注 啟發思考國際情勢

「我是台灣人」的導演斯瓦泰克（Dan Svátek）與製片波科爾尼（Jiří Pokorný）日前接受中央社專訪，分享拍攝此片的契機，以及他們對台灣的印象。

斯瓦泰克說，他執導此片是因為被故事的力量所吸引。「當波科爾尼來找我談這個計畫時，我說好，這不只是對維特齊個人很重要，對捷克也意義重大。」

斯瓦泰克表示：「這部紀錄片講述台灣與世界之間的地緣政治關係，是一個值得被關注的主題，也讓我們重新思考當今的國際情勢。」

波科爾尼則說，當時很多人希望維特齊不要去台灣，因此當維特齊仍堅持去台灣，讓他意識到，這是段值得被記錄下來的歷史時刻。

●維特齊率團訪台 受中國與捷克政要施壓

2020年維特齊率團訪台，不僅在台灣引起轟動，也在捷克與國際間引起關注與熱烈討論。波科爾尼回憶：「那時全國媒體幾乎都在報導，不只是捷克，紐約時報、德國和各大國際媒體都大篇幅關注。這真的是一次非常重要的外交訪問。」

斯瓦泰克說：「中國方的施壓是可以預期的，但令人驚訝的是，也有捷克國內政治壓力，甚至時任總統與總理都勸阻他。但維特齊仍堅持立場，說：『這是我認為正確的事，我會堅持。』在我看來，他是一位真正的英雄。」

斯瓦泰克分享，捷克民眾的反應大約是一半支持、一半反對。「現在捷克的政治局勢又變化了。有些人開始認為當年的訪問不是好主意。這取決於你身處的『泡泡』。我們的圈子對這趟訪問是正面、開放、積極的。」

波科爾尼認為，很多捷克人並不了解台灣的投資，以及台灣為捷克人創造的機會，「如果與中國相比，這是很值得一提的。因為台灣和捷克的商業往來比中國還強。我覺得這真的很重要。」

●導演赴台觀察總統大選 深愛台灣人文與自然美景

「我是台灣人」始於2020年拍攝，耗時5年才完成。斯瓦泰克說，「主要是因為COVID-19疫情，讓我們無法前往台灣拍攝。但長時間追蹤一個故事，也讓我們能更清楚看到事件如何發展與變化。」

斯瓦泰克分享，他在2024年前往台灣取材，停留約10天，主要拍攝2024年台灣總統大選。「台灣的選舉就像一場盛大的表演，熱烈、充滿戲劇張力，與捷克完全不同。這真的很棒，是一段很美好的回憶。」

談起台灣，斯瓦泰克說：「台灣是一個了不起的國家，我們熱愛那裡的人民、文化與自然。那真是一個美麗的地方。我很難想像如果有任何改變。我希望它不要改變，因為台灣正走在正確的道路上。」

●「我是台灣人」首映感動觀眾 盼未來在台灣上映

斯瓦泰克表示：「這部紀錄片提醒我們不要忘記那段時間，維特齊與代表團在台灣的時刻。首映時觀眾的反應很感人，他們理解並喜歡這部作品。我相信台灣觀眾會更有共鳴。」

波科爾尼則希望紀錄片有機會在台灣放映，「我相信台灣觀眾會覺得很有意思。」

波科爾尼說：「就像維特齊說的，中國總想壓制別人，只要有人做了它不喜歡的事。但維特齊仍堅持做他認為對的事，最後並沒有發生後果。這正是我們想傳達的：『不要害怕去做正確的事』。」

斯瓦泰克說：「捷克與台灣有很多相似之處。我很高興看到越來越多台灣人來捷克，也希望更多捷克人造訪台灣。台灣真的非常美，我相信兩國的關係會越來越深。」

