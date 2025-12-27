快訊

誤以為成癮性低…年輕人違法用藥 安非他命通報超越海洛因

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
安非他命被誤以為成癮性低，但不少安毒使用者，當壓力來襲時，就會立刻想求助毒品改善現況，在臨床上，該狀態都已可稱為是成癮行為。示意圖／AI生成
安非他命被誤以為成癮性低，但不少安毒使用者，當壓力來襲時，就會立刻想求助毒品改善現況，在臨床上，該狀態都已可稱為是成癮行為。示意圖／AI生成

據食藥署統計113年醫療院所藥物濫用統計，安非他命使用通報人次首度高於海洛因，專家認為，近年新世代使用者更傾向具「娛樂性」的藥物，安非他命屬中樞神經興奮劑，可與多種物質混用，吸引年輕族群違法嘗試，加上使用安毒後，易躁動、混亂等，用藥者較易被送醫通報，海洛因則容易讓人昏睡或呼吸抑制，鮮少進入醫療體系，使其出現通報差距。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，過去非法成癮物質選擇有限，海洛因因為具有高度成癮性，使其成為主要被通報的毒品，但是近年來，新世代用毒者更傾向具有「娛樂性」的中樞神經興奮劑，如安非他命，且安非他命可與多種物質混用，使用情境也較隱蔽，吸引更多年輕族群違法嘗試。

李俊宏說，相較之下，海洛因多採注射方式使用，使用針頭還具有感染風險，不小心用量過度則容易猝死，對新世代吸引力逐漸下降，加上老一代毒癮者凋零，導致藥物濫用的通報案件是結構出現翻轉。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，目前藥癮通報主要來自精神科與急診，近年在急診尿液檢驗中，最常見的是新興毒品，如毒咖啡包、毒奶茶包等，裡頭混雜搖頭丸、安非他命等成分，而安毒是最常被添加其中的，僅單純使用安毒者並不一定有增加。

楊振昌說，安非他命通報量位居首位，可能也與安非他命中毒時，常會出現躁動狀況有關，這類患者較易被送醫，相較之下，海洛因使用者多為昏睡或呼吸抑制，未必都會進入醫療體系，導致通報數出現差距。

楊振昌表示，長期使用安非他命可能引發精神症狀，如被害妄想或類精神病表現，急性中毒時則可能出現心跳加快、高血壓、高燒、抽搐，甚至昏迷與心臟衰竭。

至於外界常誤解安非他命成癮性較低，李俊宏說，安非他命「戒斷症狀較輕」並不等於「成癮性較低」。安非他命的成癮性不亞於海洛因，只是戒斷時較少出現劇烈身體不適，容易讓使用者低估風險。

李俊宏說，臨床上，不少長期使用者即使沒有天天施用，仍存在強烈渴求，特別是面臨情緒低落、壓力來襲時，就會立刻想到要透過毒品刺激自己，好維持日常作息，這些狀態在臨床上都已稱之為「成癮狀態」，需介入治療。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

