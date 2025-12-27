補上戒癮最後一哩路 朝露農場靠團體減害助同志擺脫毒癮

衛福部2019年起偕同六家民間機構推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」至今服務量能已達348床，平均一年收治410至420人。財團法人台灣露德協會於台中和平區山上成立「朝露農場」並採取「減害」方式協助戒癮；衛福部則說，治療性社區能協助藥癮者社會再融入準備，補足傳統醫療或矯正處遇結束後，回歸社區前常見的支持斷裂。

台灣露德協會品牌經理謝鑫佑說，在男同志族群中，安非他命多與性愛情境高度連結，藥物的刺激效果及延緩射精的生理反應，讓使用者得以延長性愛時間；此外，社交與同儕壓力也是重要因素，在親密關係或社群互動中，常因「不想顯得格格不入」而半推半就使用藥物。

謝鑫佑說，農場自2012年至今，已服務約750人，共有12床提供給需要戒癮學員，多為自願入住，約八成以上個案是因感受到身體、心理或生活已出現困擾，主動尋求協助，而非經司法或醫療體系強制轉介，通常一年為一期。

於農場內每日作息固定，需種植農作物、三餐自行準備，每天會有團體課程與心理、藝術或音樂治療，晚間則進行分享與討論，讓學員梳理當日感受與對藥癮的掙扎，且手機一天僅能使用兩小時。若有人出現藥癮，會透過社工陪伴與會談，協助其理解復發原因，持續在減害的路徑上前進。

謝鑫佑說，每年農曆年會放假下山，通常回來會檢驗返家期間是否再度用藥，被視為「期末考」，不過幾乎八成五以上都會是陰性，就算陽性仍會陪伴學員思考如何改善。

衛福部心健司長陳柏熹表示，治療性社區相較於法務部矯正署體系所屬勒戒或戒治處所，治療性社區屬於衛福部所轄社區復健服務體系，重點不在於拘束性處遇，而在於支持藥癮者於相對穩定狀態下，長期復元與社會再融入準備，補足傳統醫療或矯正處遇結束後，回歸社區前常見的支持斷裂，作為「承接、延續與銜接」的重要一環，與醫療、毒品危害防制及社會支持網絡形成分工互補，而非取代既有制度。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

財團法人台灣露德協會於台中和平區山上成立「朝露農場」並採取「減害」方式協助戒癮，如讓戒癮學員，學習種植蔬果。圖／財團法人台灣露德協會提供 財團法人台灣露德協會於台中和平區山上成立「朝露農場」並採取「減害」方式協助戒癮，如讓戒癮學員參與團體藝術活動。圖／財團法人台灣露德協會提供

