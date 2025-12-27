新住民政策邁向制度治理 2025十大新住民重大新聞公布

台灣新住民政策發展迎來重要里程碑。2025年「十大新住民重大新聞甄選」27日在國立中興大學人文學院舉行發布會。調查指出，在少子化與高齡化雙重壓力下，新住民已不僅是被照顧的對象，更是支撐台灣未來勞動市場、長照體系與基層服務的重要人力來源。

另一方面，評審團自上百則年度相關新聞中，選出最具公共意義與時代代表性的十大事件，顯示新住民議題已由過往的福利照顧，逐步轉向制度治理與社會整合的新階段。

依內政部統計，台灣新住民人口約60萬人，若加計其在台出生或成長的子女，新住民家庭人口已超過100萬人，約占全國人口近一成，已深度參與勞動市場、教育體系與公共生活。

這項甄選活動，自2017年由尤英夫律師發起，迄今已邁入第九年，長期以新聞專業視角盤點新住民政策與社會脈動，成為觀察政府治理與人口結構變化的重要年度指標。

尤英夫指出，今年入選新聞以立法院三讀通過《新住民發展署組織法》為首，象徵中央政府首度設立新住民專責機構，政策推動由過往分散模式，正式邁向制度核心。

此外，入選議題亦涵蓋新住民就業制度改善、歸化與設籍條件放寬、微型保單擴大、新住民創業及取得就業金卡長期居留，以及新二代在教育、文化與產業領域的亮眼表現。

尤英夫強調，在少子化與高齡化雙重壓力下，新住民已不僅是被照顧的對象，更是支撐台灣未來勞動市場、長照體系與基層服務的重要人力來源。

活動總策劃、壹元書院創辦人賴慕芬表示，甄選機制每年先從全年上百則新聞中遴選40則重大事件，再由9位來自學界、媒體、法律與社會實務領域的評審進行加權評比，選出年度前十名，透過制度化整理，建立可供公共討論與政策檢視的年度紀錄。

多位評委也指出，近年政府在新住民權益保障上已有實質進展，包括職業訓練與就業支持、社會福利制度調整、多語資訊服務，以及微型保單保障擴大，逐步回應新住民在生活與勞動現場的實際需求。

不過，評委利亮時提醒，目前新住民發展署仍為三級機關，制度層級與資源配置仍有提升空間，未來如何整合跨部會資源，將是政策深化的關鍵。

在文化與公共能見度方面，評審團觀察到新住民與新二代在影視、藝術及公共領域的表現明顯提升，今年首度出現新住民金鐘影帝，被視為文化產業多元轉型的重要象徵。

中興大學歷史學系系主任侯嘉星分析，從政策到文化的轉變，反映出台灣正重新思考多元族群的治理模式，但職場歧視、醫療溝通障礙及婦幼權益等問題仍待制度持續調整。

發布會不僅聚焦政策議題，現場同時呈現多元文化風貌。活動一開始，由台中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛帶領舞蹈團率先登場，舞步柔中帶剛，展現新住民女性的韌性與能量，開場便獲得全場熱烈掌聲；隨後，陽光民族舞蹈團身穿繽紛多國服飾，以節奏明快、動作奔放的舞步炒熱現場氣氛。

會後現場並提供多國特色美食，與會者一邊品嚐異國風味、一邊進行交流與合影，場面熱絡且溫馨，使「十大新住民重大新聞甄選」不僅呈現政策成果與數據，也成為一場可被看見、感受得到的多元文化交流平台。 2025年「十大新住民重大新聞甄選」，27日在中興大學人文學院舉行發布會。記者宋健生/攝影 現場並提供多國特色美食，與會者一邊品嚐異國風味、一邊進行交流。記者宋健生/攝影 尤英夫說，新住民已成為支撐台灣勞動市場、長照體系與基層服務的重要人力來源。記者宋健生/攝影

