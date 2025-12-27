快訊

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

凍漲5年撐不住…行天宮銅板美食名店將漲價 網友一面倒力挺

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

李喬代表作「寒夜三部曲」 英文全譯本問世

中央社／ 台北27日電

國家文藝獎得主、作家李喬代表作「寒夜三部曲」（「寒夜」、「荒村」與「孤燈」）在客家委員會籌劃下，近期推出英文全譯本Wintry Night Trilogy，由書林出版有限公司出版。

⭐2025總回顧

根據書林發布新聞稿，「寒夜三部曲」1980年代陸續推出就震撼文壇，小說以日治時期的台灣為背景，透過彭阿強、劉阿漢家族在苗栗蕃仔林的生活掙扎，生動描繪時代與社會變遷，呈現客家族群百年離散與土地抗爭的時代脈動。

根據新聞稿，小說曾於2001年由學者陶忘機（JohnBalcom）翻譯，由美國哥倫比亞大學出版社出版，這是首度向英文讀者介紹李喬作品，但實為「寒夜與孤燈」節譯本，英文讀者無緣一睹「寒夜三部曲」全貌，終於在客委會籌劃推動下，經3年努力推出全譯本。

首部曲「寒夜」（Wintry Night）描寫在台灣割讓日本前後動盪背景下，彭阿強1家12口開山拓荒血淚史。辛勤拓荒成果遭土豪劣紳勾結官府巧取豪奪，最終彭阿強為土地掙扎至死。

第2部「荒村」（Deserted Village）以彭家童養媳燈妹與招贅的劉阿漢一家為核心，講述劉阿漢父子在日本殖民統治下，為守護家園毅然抵抗不公義法律及經濟剝削的艱辛歷程。

第3部「孤燈」（Lone Lamp）書寫第二次世界大戰結束前後，台灣山村極端匱乏的非人生活，及劉家么子明基、彭家長孫永輝等青年受徵召遠赴南洋戰場，客死異鄉悲慘命運。

根據新聞稿，全譯本由譯者威爾登（Jim Weldon）與Michael Nakhiengchanh主譯，陶忘機導論，麥克斯威爾（Ian Maxwell）編輯，學者陳東榮協助審校，已授權印度、埃及與加拿大等國出版。

英文 日本

延伸閱讀

NBA／洛培茲9記三分與雙星合砍93分 快艇勝拓荒者附加賽有望

檢方電郵揭露 川普曾搭艾普斯坦私人飛機8次

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

主張未獲「公平審判」 艾普斯坦前女友兼同夥聲請救濟請求釋放

相關新聞

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

嘉義知名餐廳「林聰明沙鍋魚頭」近日爆發食安爭議，有消費者外帶餐點，回家發現碗內躺著一隻蟑螂，引發網路熱議。業者比對蟑螂外...

沒有健康的胖子！醫曝BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

民眾重視自身健康及體態，身體質量指數（BMI）為衡量身材重要依據，嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光說，近期剛落幕的「20...

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1...

「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話

冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一...

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

瘦瘦針除作為糖尿病患者用藥，也有不少民眾自費當作減重使用，近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染...

新住民政策邁向制度治理 2025十大新住民重大新聞公布

台灣新住民政策發展迎來重要里程碑。2025年「十大新住民重大新聞甄選」27日在國立中興大學人文學院舉行發布會。調查指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。