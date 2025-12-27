彰化爆今年第9場禽流感 計撲殺2萬7347隻蛋雞

再見禽流感！彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所人員今天完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7347隻蛋雞，這是彰化縣今年第9件陸禽類禽流感案件。

彰化縣動物防疫所表示，本月23日接獲芳苑鄉1場蛋雞場反映，場內雞隻有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，本月25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

動物防疫所提醒，近日受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯降低，且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，請家禽飼養場應注意保暖與通風工作。且適逢候鳥度冬高峰期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高，請養禽業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制管制工作。

動防所表示，養禽場家禽如有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或彰化縣動物防疫所，以利即時檢除病原，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

彰化縣政府籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽依規定將不予補償。 彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所人員今天完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7347隻蛋雞。圖／縣府提供 彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所人員今天完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7347隻蛋雞。圖／縣府提供

