屏東安泰醫院大火9死…違建面積4成7長年未查 衛福部回應了

屏東縣安泰醫院去年發生大火釀9死，監察院昨糾正安泰醫院公共安全缺失，並指出國內達81家列管違建醫院仍有70家通過評鑑，存在消防、安檢或違建等公安疑慮。對此，衛福部說明，明年將正式啟動專案稽查，由中央督導、地方執行，逐一確認改善情形，並依各自法規後續處置。

監察院昨指出，經調查，屏東縣府長期未察安泰醫院違建面積高達47.2%，衛福部評鑑全國醫院公安也涉有系統性違失，日前已糾正屏東縣政府城鄉發展處等與衛福部。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，醫院在接受評鑑時，必須提出地方消防局認定合規的相關資料，若不符合規定，則要由地方消防局依照相關的法規來處理，有關於糾正部分，並非由醫院評鑑單位直接認定或裁罰。違建的認定需比對原始建築或使用執照圖說，僅有地方建管相關機關才能依法判定是否屬違建。

劉玉菁說，安泰醫院事件後衛福部已與內政部啟動跨部會合作機制，內政部國土管理署並已提出「優先處理計畫」，針對具公共安全疑慮的違建優先列管處理，同時指導地方相關單位完成轄內醫院違建盤點，目前相關盤點作業已完成。

劉玉菁表示，衛福部今年已先行啟動醫院防火安全輔導計畫，協助醫院強化防火與公共安全，目前已有69家醫院提出申請。明年則將正式啟動專案稽查，由中央督導、地方執行，逐一確認改善情形，並依法規後續處置。

劉玉菁說，若醫院未符合醫療機構設置標準，依法不得公告為醫院評鑑合格，僅在期限內完成改善，才能取得評鑑合格資格。若醫院違反「醫療機構設置標準」就不能被認定為評鑑合格醫院，設置標準是醫院最基本的營運門檻，若未改善評鑑會被判定不合格，也會影響健保特約與給付資格。

