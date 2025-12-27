快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

安泰醫院大火案遭糾正 衛福部：將啟動專案稽查

中央社／ 台北27日電

屏東縣安泰醫院大火案釀9死，監察院昨天糾正屏東縣府與衛福部違失。衛福部醫事司今天回應，已完成對醫院違建盤點和輔導，明年將啟動專案稽查，若無法通過，評鑑將不合格。

⭐2025總回顧

安泰醫院在民國113年10月3日發生嚴重火災事故，造成1名醫院員工及8名住院病患共9人死亡、多人嗆傷，火勢延燒多樓層，造成建築物嚴重毀損。

監察院昨天指出，經調查，屏東縣政府長期未察安泰醫院違建面積高達47.2%，衛生福利部評鑑全國醫院公安也涉有系統性違失，日前已糾正屏東縣政府城鄉發展處與衛福部等。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明，在醫院的消防安檢部分，依規定必須向地方消防單位定期申報，進行醫院評鑑時，也會要求醫院提出申報合規資料。

至於違建的部分，劉玉菁指出，在安泰醫院事件後，衛福部和內政部等中央部會合作，目前內政部提出一個優先處理計畫，將針對不同情形違建排序，現在已盤點醫院違建完成。

劉玉菁表示，今年5月起，補助醫院評鑑暨醫療品質策進會啟動提升醫院防火安全輔導計畫，目前有69家醫院提出申請，明年將啟動專案稽查，確認改善情形，透過輔導、稽查雙管齊下，進行系統性處理。

監委質疑，全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」的違建醫院家數，包含公立醫院11家總計有81家，其中70家通過衛福部的醫院評鑑，已影響民眾對政府的信賴。

劉玉菁解釋，安泰醫院在113年評鑑時，地方消防局說申請沒問題，都是合規的。違建問題不是評鑑本身可以查核的，必須靠地方建管單位協助，因此在評鑑時會要求提供每年公共安全申報，了解設備、設施是否合格，由衛生局進行橫向溝通。

劉玉菁重申，內政部與地方建管單位已盤點出名單，會秉持安全為重的觀念優先處理。明年內政部、衛福部會督導地方衛生局、消防局、工務局進行專案稽查，確認醫院是否改善，若有違規，再回到工務局、消防局處理處分。如果一直沒辦法通過，醫院也會評鑑為不合格，恐影響健保給付等。

屏東縣政府 違建 衛福部

延伸閱讀

全台6成村里長投入防災士培訓 內政部：年底完訓達11萬人

內政部：防災士培訓上看11萬人 6成村里長受訓

屏東縣消防局首推出形象月曆 留言一句話為消防加油、抽出100份

屏東消防局推形象月曆 開放網路抽獎

相關新聞

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

嘉義知名餐廳「林聰明沙鍋魚頭」近日爆發食安爭議，有消費者外帶餐點，回家發現碗內躺著一隻蟑螂，引發網路熱議。業者比對蟑螂外...

彈性育嬰假將上路 給薪、年資計算雇主疑問一次看

彈性育嬰假明年元旦上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，雇主也有獎勵，但雇主可能對受僱者的薪資、年資以及特休計算有疑惑，中...

「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話

冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一...

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1...

長照3.0元旦上路 衛福部長石崇良：3面向延長國人的健康餘命

台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上長者比例將超過20%，等於每5人就有1名長者，衛福部長石崇良今出席奇美醫院「長照3....

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

瘦瘦針除作為糖尿病患者用藥，也有不少民眾自費當作減重使用，近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。