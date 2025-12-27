快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

沒有健康的胖子！醫曝BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
BMI超過24，心血管疾病風險高7成，醫師提醒，別再迷信「健康胖」。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
BMI超過24，心血管疾病風險高7成，醫師提醒，別再迷信「健康胖」。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

民眾重視自身健康及體態，身體質量指數（BMI）為衡量身材重要依據，嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光說，近期剛落幕的「2025美國肥胖周」發表一項備受矚目的臨床試驗結果，研究對象三分之一來自台灣，為BMI數值超過24至30過重或輕度肥胖，接受GLP-1成分藥物治療的族群，研究結果發現，受試者11個月平均減重13公斤。

⭐2025總回顧

周莒光指出，前述研究也顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者11個月平均減重超過16%，平均減重13公斤，減重組成分析顯示，75.3%為脂肪減少，表示使用這類藥物不會有一般民眾擔心「大量減掉肌肉」情況，只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。

周莒光說明，過去曾有研究顯示，當BMI達到24以上時，發生心肌梗塞、中風等心血管重症風險，是BMI在18.5至23.9間的正常值民眾的1.7倍，且亞洲族群風險比歐美族群更高，BMI數值超過24「就是健康警戒線」，建議「壓線者」及早採取行動，尤其許多民眾有「健康胖」迷思，以為體重只有超標一點，對健康不會有影響，就輕忽大意，建議盡快採取行動。

「亞洲民眾內臟脂肪比率較高，容易出現胰島素阻抗，且有較高異常代謝傾向。」周莒光說，因這些特性，亞洲民眾在較低BMI就出現健康風險的情形相對常見，台灣肥胖醫學會在2025年更新「肥胖治療指引」，建議BMI 24以上的就要開始體重控制，若經過生活習慣調整失敗，也可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。

周莒光表示，社群推波助瀾，讓民眾追求快速減重，但體重管理高度仰賴專業，須由醫師與團隊依病人健康需求與科學實證，選擇最適合減重方式，並定期追蹤，建議民眾使用減重藥物前，應該遵循醫師指示，勿自作主張，若用藥方式或劑量錯誤，恐增加相關風險，不同減重藥物作用與療效證據差異大，建議可與醫師諮詢用藥選擇。

減重 BMI 肥胖

延伸閱讀

奧孟亞口服減重藥躍進 可望與國際大廠合作

精液品質差恐短命近3年！研究揭：肥胖削弱精子健康，BMI 越高風險越大

她打瘦瘦針體重沒降還「糖上癮」 醫揭關鍵：BMI正常者別濫用

BMI逾24 恐增1.7倍心血管重症風險

相關新聞

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

嘉義知名餐廳「林聰明沙鍋魚頭」近日爆發食安爭議，有消費者外帶餐點，回家發現碗內躺著一隻蟑螂，引發網路熱議。業者比對蟑螂外...

彈性育嬰假將上路 給薪、年資計算雇主疑問一次看

彈性育嬰假明年元旦上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，雇主也有獎勵，但雇主可能對受僱者的薪資、年資以及特休計算有疑惑，中...

「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話

冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一...

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1...

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

瘦瘦針除作為糖尿病患者用藥，也有不少民眾自費當作減重使用，近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染...

彰化爆今年第9場禽流感 計撲殺2萬7347隻蛋雞

再見禽流感！彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所人員今天完成該蛋雞場撲殺清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。