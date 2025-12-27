台鐵漲票價、事故減少 估2025年客運收入比去年多26億

台鐵公司化將滿2年，票價調漲後客運收入較去年增加26億元，不過今年準點率截至10月僅94.24%，未達目標。台鐵公司表示，今年事故統計、行車異常事件都較去年減少，已呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

台鐵公司表示，截至114年1至11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

在提升營運績效具體措施方面，台鐵表示，票價調整自6月23日起截至12月19日，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6,444.3萬元，相較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5,033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次(+1.4%)；票務收入增加1,410.7萬元(+28.0%)。預估全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9%。

為積極拓展附屬事業收入，台鐵表示，今年積極推動執行台北南港玉成段都更案、南港調車場開發案、高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業、高雄車站空間招商及活化、屏東火車站公辦都市更新案等開發案；明年預計推出高雄車站旅館大樓促參ROT案、台北車站商場ROT案、台北市安東街土地開發案及高雄市自立路土地開發案。

