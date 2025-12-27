聽新聞
「天使的眼淚」披上銀色薄紗 嘉明湖潔白雪景美如童話
冷氣團發威，台東高山悄悄換上冬裝。海拔超過3000公尺的嘉明湖，從昨天下午一路到今天清晨持續降雪與冰霰，湖畔與草原披上一層潔白薄雪，放眼望去宛如走進銀白童話世界，罕見雪景讓不少山友直呼「美呆了」。
為記錄這「天使眼淚」的雪白世界，熊出沒企業社高山協作員姜旭璨前一晚在嘉明湖山下紮營，清晨頂著零下低溫與積雪，徒步前往湖區拍攝雪景。他表示，希望將這份難得的美景分享給無法上山或錯過雪況的民眾，讓大家也能透過影像感受嘉明湖冬日的純淨與寧靜。
林業及自然保育署台東分署指出，目前嘉明湖國家步道難度已提升至第6級，提醒山友雪季登山風險增加，務必做好完整保暖與安全準備，攜帶冰爪、冰斧、頭盔等裝備，並隨時留意天候與自身狀況，落實負責任登山，才能安心欣賞高山雪景之美。
