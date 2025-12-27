中部血庫告急！天冷感冒人多捐血量下滑 這2血型急缺不到4天庫存

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
警廣台中分台今年9月舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，吸引民眾挽袖捐血。聯合報系資料照

氣溫低影響民眾外出意願，加上近期感冒人多，捐血量下滑，中部血庫告急。台中捐血中心統計，今天血液總庫量僅4.9天，低於7天的安全庫存量，其中又以O型3.9天、A型血3.6天都急缺，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血約1800袋，統計今天上午7時30分，總庫存量僅剩4.9天，屬於偏低狀態（正常庫存量為7到10天），其中又以A型剩3.6最缺，其次是O型剩3.9天急缺。

台中捐血中心指出，最近受天氣冷，降低民眾出門意願，加上早晚溫差大感冒人數多影響，捐血情況不如預期，約為平常的7成，但醫院使用量不減少，呼籲民眾可至台中捐血中心台中、彰化、南投、雲林等4個縣市有開放捐血地點踴躍捐血，以儲備足夠的醫療用血，詳細捐血地點及作業時間資訊請上台中捐血中心官網查詢，也可線上預約減少等待時間。

