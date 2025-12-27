機車考照筆試改全選擇題 擬115年1月底上路

快訊

中央社／ 台北27日電

為提升汽、機車考照鑑別度，交通部規劃，筆試改全選擇題，明年1月底起先從機車筆試實施、汽車6月跟進，將增加危險感知題；而明年12月小型車道考擬增加路線數與長度，以抽籤決定路線。

交通部推動駕照制度革新，17項新制將於115年起分階段實施，並將從源頭檢討現行考照制度，盼能提高筆試鑑別度。

交通部公路局表示，汽、機車筆試將取消是非題，皆改為全選擇題題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題，占比約2成，同時提高機車筆試危險感知及情境題比例從2成至3成。

現行考照採預約制，民眾可於考照日30天前上網預約，開放至考照日前7日晚間12時截止，根據公路局統計，去年約24.3萬人報考機車筆試，筆試、路考及格率各為72.25%、65.88%。

公路局長林福山表示，預計年底前公布新題庫，相關細節將於近期說明，機車筆試改全選擇題擬明年1月底上路；依先前規劃，汽車部分將於明年6月實施。

汽車考照除了筆試題型調整外，明年3月小型車/大型車場考還增加停讓項目，公路局還規劃明年12月實施小型車道考增加路線數並延長路線長度，小型車道考增加無號誌路口項目。林福山表示，監理單位正著手規劃更多元的道考路線，考試當天依抽籤決定，避免考生過於熟悉固定路線，但細節規劃還需與地方政府討論。

除了考照制度調整外，交通部也同步推動駕駛管理制度改革，明年5月起將實施高齡換照新制，高齡換照從75歲下修至70歲，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲。

此外，明年元旦起將有多項交通新措施實施，包括年滿70歲以上長者自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋，每月回饋金上限新台幣1500元，補助期間2年；國際郵輪在台母港營運應在台灣設立在台分公司，或委託台灣船務代理業代為處理郵輪載客業務；遊覽車車輛應全面裝置駕駛識別設備。

與中華郵政相關部分，除了郵局自明年元旦起全面停止代售台鐵車票服務外，為配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自明年1月1日起，取消國際掛號小包（不含大陸地區）簽收及書面查詢服務，中華郵政也已公告，明年元旦起寄往各國（大陸地區除外）國際掛號小包取消收件人簽收及書面查詢服務，但仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務。

交通部 元旦 車道

