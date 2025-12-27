快訊

打瘦瘦針後尿道搔癢？ 台大醫釋疑：糖尿病用藥SGLT-2才會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
不少民眾使用瘦瘦針後，出現「尿道搔癢」副作用，泌尿科醫師指出，臨床上幾乎每周都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染就醫。本報資料照片
不少民眾使用瘦瘦針後，出現「尿道搔癢」副作用，泌尿科醫師指出，臨床上幾乎每周都有病人因使用瘦瘦針造成尿道感染就醫。本報資料照片

近期泌尿科醫師發現，最近每個月都有病人因使用糖尿病相關用藥造成尿道感染就醫，懷疑是使用瘦瘦針民眾增加，從尿液中排出的血糖濃度過高，平時若清潔不慎會導致細菌滋生，建議民眾多喝水才有利於降低尿液中的血糖濃度，降低感染機率。不過，新陳代謝科醫師指出，瘦瘦針並不會導致尿液糖分增加，而是另一成分糖尿病用藥才會。

⭐2025總回顧

全球瘋行的「瘦瘦針」，具有降低食慾、穩定血糖的效果，林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜發現，國內使用瘦瘦針的比率愈來愈高，竟出現使用後的意外副作用，因瘦瘦針的機轉為降低食慾、穩定血糖，過多的血糖會從尿液中排出，若水分攝取量不足，尿液中的糖分濃度增高，不少使用瘦瘦針的患者，反應出現「尿道搔癢」情況。

不過，台大醫院新陳代謝科主治醫師張以承說，瘦瘦針成分為GLP-1，其機轉是抑制胰島素分泌，病人體內尿糖「反而會減少」，會導致病人尿糖增加的，是另一款糖尿病口服劑型用藥，成分為「SGLT-2」抑制劑，這類用藥對保護病人心臟、腎臟效果佳，其機轉是讓促進病人體內糖分排出，達到降低血糖效果，診間約3成女性病人，會反映用藥後有尿道搔癢問題。

陳煜說，診間遇到使用糖尿病相關用藥，導致尿道搔癢的患者，女性高於男性，其原因是女性尿道口比起男性位置更深，因此不易乾燥，尿液中濃度糖分成為細菌養分，易使細菌滋生，造成尿道、膀胱感染，若有類似情況，男女都應該要多喝水，男性若使用瘦瘦針也出現尿道搔癢，可檢視是否包皮過長，尿道不易乾燥，反覆發生感染，建議可藉此檢視，是否切除過長的包皮。

中醫師周宗翰說，若沒有出現明顯異味、排尿疼痛、異常分泌物或紅腫劇痛，用藥後發生尿道搔癢，未必是感染導致，也可能與糖分刺激有關，過度使用抗生素可能造成反效果，依中醫觀點，尿道口癢多與「濕熱下注」有關，濕代表黏滯、潮濕，熱則代表灼熱與發炎，當代謝失衡、濕熱偏盛時，下半身與泌尿系統便容易出現不適。

周宗翰建議，尿道搔癢的民眾，從清熱、利濕、護膚、穩定代謝方向調理，除多喝水稀釋尿液，保持私密處乾爽外，也建議飲食避免甜食、油炸、冰品及含糖飲料，若皮膚出現破損或濕疹，建議諮詢中醫科、皮膚科或婦產科進行整合治療，不過，尿道口癢不代表不能使用瘦瘦針，而是身體代謝與體質需要同步調整，多數患者都能改善不適，兼顧治療效果與生活品質。

