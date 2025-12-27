林聰明沙鍋魚頭食安後續「調查報告全公開」！網友：勇於承擔

有七十多年歷史的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」光華店，日前被接連爆出民眾外帶吃到蟑螂、塑膠袋，業者今在臉書發布「食安事件說明」，包括所有調查報告全公開，重申嘉義中正路門市自12/22起自主休業一周，進行全面清潔消毒與流程檢視，視改善進度彈性復業，恢復營業時間將另行公告；嘉義光華分店則無限期自主休業。預估影響逾1.5萬消費人次。

林聰明沙鍋魚頭表示，「感謝這段期間，顧客願意給我們調整與說明的機會，讓我們能重新檢視每一個環節」。並指出，除了第一時間先主動聯繫顧客與關心，內部隨即決定兩間門市自主衛管休業，全面檢視門市環境、作業流程與人員衛生管理制度。

在事件期間，嘉義市衛生局與12月21日與23日兩度前來稽核，「雖兩間門市皆符合相關檢驗標準，但我們仍啟動更高規格的自主衛生管理，而不只是通過檢查就恢復營業；並主動再延長休業天數，從內部盤點釐清問題來源，希望能找出真正的原因進一步改善。」

對於原本計畫前來嘉義用餐旅遊、卻因此撲空的顧客，林聰明沙鍋魚頭也感到抱歉。「老店真正的價值，來自顧客長年累積的信任」，「我們深知這不只是ㄧ份事業，背後代表每一代的人努力不懈的精神，美味的傳承更是一份必須珍惜與守護的責任。」

網友對此詳細說明，紛紛留言表示支持，認為是「勇於承擔跟改進的品牌」。「接觸過這麼多老店，林聰明的餐廳和廚房真的是我看過最乾淨，且最要求商品品質的良心店家」。「事件發生後也正面對決沒有絲毫閃躲與掩藏，可見企業文化的誠實與可靠，值得肯定」。「值得我從桃園再次回“嘉”一趟」。 調查報告附加說明，公開透明的積極態度，讓網友喊讚。圖/摘自品牌粉絲專頁

