外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

嘉義知名餐廳「林聰明沙鍋魚頭」近日爆發食安爭議，有消費者外帶餐點，回家發現碗內躺著一隻蟑螂，引發網路熱議。業者比對蟑螂外觀發現，可能是美洲蟑螂，與一般廚房常見德國蟑螂不同，來源可能是外部環境水溝或下水道，並宣布光華門市無限期停業。

業者表示，蟑螂體型約2.2公分，參考專業病媒防治單位判斷，特徵接近「美洲蟑螂」，大多棲息於戶外水溝或下水道，與餐飲業常見「德國蟑螂」不同，推測可能是外部環境入侵型病媒，但對於外部環境管理必須加強重點監控，有效阻絕外部入侵與防禦，也是店家的責任。

業者也說，蟑螂外觀完整度高，推測可能為未經高溫烹煮、由外部環境掉入盛裝容器中，事發後第一時間主動聯繫關心，並請顧客提供異物進行後續追查，並啟動自主衛生管理機制，決定嘉義中正路店與光華店全面休業，檢視門市環境、作業流程與人員衛生制度。

嘉義市衛生局12月21日及23日兩度派員前往稽查，結果皆符合衛生標準。但業者強調，不以「通過稽查」作為恢復營業的唯一依據，仍主動延長休業時間，加強環境清潔消毒與內部盤點，中正路店自主休業1周，光華店則決定無限期停業，完成全店整頓後再行評估復業。 林聰明沙鍋魚頭近日在外帶餐點中出現蟑螂，業者從蟑螂外觀判斷可能是美洲蟑螂，推測可能來源可能是水溝或下水道。記者黃于凡／翻攝

商品推薦