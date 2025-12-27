快訊

新冠重症個案今年已1699例 台大專家曝多為長者：逾9成未接種疫苗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1699例。本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1699例。本報資料照片

時間即將進入年底，新冠疫情仍未走遠，台大公衛學院教授陳秀熙說，依台灣疫情監測結果，我國2025年累積新冠併發重症個案共1699例，10月起新增42例，集中於65歲以上長者與慢性病患者，逾9成以上未接種本季疫苗，呼籲高風險族群應盡快接種疫苗，以降低併發重症風險，依世衛組織最新建議，現有疫苗仍具保護效益，不應延後接種。

台灣疫情監測顯示，新冠病毒以NB.1.8.1變異株為主，占本土病例約88%。陳秀熙說，近期新增新冠重症併發個案，多數為65歲以上長者及慢性病患，且92%未接種流感疫苗，此現象凸顯疫苗仍是預防重症核心防線，依國際上最新疫苗接種建議，新冠疫苗、流感疫苗與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗可安全共通接種，盼藉此提升整體接種率。

陳秀熙說，我國2025至2026年流感季重症病例達380例，其中68例不幸死亡，流行病毒株H3N2占比高達69%，遠超過H1N1的29%，重症病人64%為65歲以上長者，83%有慢性病史，92%未接種當季流感疫苗。另，腸病毒門急診就診人數持續攀升，突破流行閾值，大多數為輕症，但仍有感染併發重症的個案，監測與預防不可鬆懈。

近期國際流感疫情升溫，歐洲約9成病例來自H3N2 subclade K病毒株。陳秀熙表示，外界關注該病毒株是否為「超級流感」，但這病毒不比其他病毒株致命，它是由A型流感病毒H3N2病毒株衍生的新遺傳分支，並非全新病毒株，H3N2已在人類間流行數十年，本就持續發生突變與分支演化，subclade K 傳播速度快、迅速成為主流株，但並沒有「突然變得更致命」。

陳秀熙表示，疫苗仍是預防流感重症主要屏障，相關研究指出，兒童與青少年疫苗有效率約52%，成人則約 57%，「真正的公共衛生挑戰並非病毒本身，而是疫苗接種率仍不足」，提升接種覆蓋率仍是降低疫情衝擊關鍵策略。

