金門酒廠脆小編嗆辣竄紅 每日一字問「老師沒教？」 網笑：被高粱教訓

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「金門酒廠」昨天發文「每日一字」糾正高「粱」酒的「粱」不是「梁」，「老師沒有教你們米是穀物、木是木頭嗎？」吸引上萬人按讚。圖／取自Threads「kinmen_kaoliang_liquor」
「金門酒廠」昨天發文「每日一字」糾正高「粱」酒的「粱」不是「梁」，「老師沒有教你們米是穀物、木是木頭嗎？」吸引上萬人按讚。圖／取自Threads「kinmen_kaoliang_liquor」

台灣為「最愛滑Threads國家」之首，不少公私機關、商家小編努力經營Threads大打知名度，近日「金門酒廠」Threads小編到處留言「開嗆」竄紅，昨天發文「每日一字」，糾正高「粱」酒的「粱」不是「梁」，「老師沒有教你們米是穀物、木是木頭嗎？」吸引上萬人按讚。

「金門酒廠」Threads小編會「海巡」開聊，看似嗆聲，但用字遣詞逗趣。日前有網友發文「明天16度，我的懷裡36度，自己選吧」，「金門酒廠」神回「我58度，你才36度，不知道在囂張什麼」。其他網友留言，「第一次看高粱嗆人，難怪你那麼辣」、「這麼嗆不愧是我們金門之光」、「不愧是高粱，夠嗆的」。

「金門酒廠」昨天發文，「本來不想這樣的，但是看到河道上很多打錯字，我受不了耶！我就是高『粱』酒，不是高『梁』酒捏！再寫錯，真的去罰寫100次寄來給我檢查耶」。網友回應，「你超好笑，不是嗑藥就是吃到炸藥」、「人生第一次被高粱教訓，也是很特別的體驗」、「你不講，我從來沒注意還有不一樣耶」、「國語老師感謝你」、「就愛金門的58度這麼嗆」、「好兇」、「身為金門的子孫，我今天才知道正確寫法，我去門口罰跪」。

「金門酒廠」因為日夜出沒、留言頻率高，今天發文透露遭限流，回不了留言。「對不起，我危害社群安全，我該死。我只是熱情點、嗆了點、喜歡聊天了點，我錯了嗎？有比寫錯『粱』字的人可惡嗎？」其他網友留言，「再嗆啊哈哈哈哈哈」、「算是海巡王者的象徵」、「笑死，現在怎樣嗆他，他都沒辦法回嗆」、「拿這個畫面申請加薪了」、「現在滑脆要酒測嗎」、「抓緊難得的機會，笑笑金酒」、「你把整個脆都弄ㄎㄧㄤ了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 Threads

