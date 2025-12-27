彈性育嬰假將上路 給薪、年資計算雇主疑問一次看
彈性育嬰假明年元旦上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，雇主也有獎勵，但雇主可能對受僱者的薪資、年資以及特休計算有疑惑，中央社整理QA一次解惑。
為了讓育嬰假更具彈性，明年元旦起，受僱者需要育嬰留職停薪可以「日」為單位請彈性育嬰假，最多2年的育嬰留職停薪中，有30天額度，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可運用。而雇主若讓受僱者請單日育嬰留停，更可獲得獎勵金。
不過，受僱者申請單日育嬰假也攸關薪資、年資、特休以及年終獎金發放等，中央社整理相關QA為雇主解答。
Q：彈性育嬰留職停薪雇主是否需要給薪？有津貼嗎？
A：育嬰留職停薪是勞雇雙方合意暫時停止勞動契約，受僱者依法無出勤義務，雇主不須給付工資，但以日申請性質上仍為育嬰留停，可向勞保局申請育嬰留停「津貼」與「薪資補助」，合計8成平均月投保薪資，最長發給6個月，將依比例發給。
Q：育嬰留職停薪年資如何計算？是否會影響特休？
A：育嬰留職停薪期間，除勞雇雙方另有約定外，不計入工作年資計算，由於特休是以受僱者在職期間為計算，因此也會併同調整。
舉例來說，受僱者小羊1月1日到職，因為請了10天育嬰留停，因此他要工作到隔年1月10日，才算年資滿1年，1月11日開始才能享有特休7天。
不過勞動部也呼籲雇主可以優於法令規定計給，也就是將以「日」申請的育嬰留職停薪期間併入工作年資計算，對於公司內部作業計算上比較簡便，實務上也確實有公司優於勞動基準法規定給予特休案例。
Q：年終及獎金發放日適逢員工育嬰留職停薪，雇主可以不發給嗎？
A：公司發放年終或獎金時，如以員工考績、年資等做為發放依據，而育嬰留職停薪的員工若已符合發放條件，不能因為發放日不在職而拒發該獎金，雇主仍要依約定或依比例發給年終獎金，如需個案事實釐清判定，可敘明個案詳情，逕向工作所在地勞工行政主管機關洽詢。
Q：勞工請休彈性育嬰留職停薪，雇主有哪些獎勵措施？如何申請？
A：為鼓勵雇主包容勞工「育嬰留停以日請」照顧彈性需求，將由政府給予小微型企業經濟支持，針對未滿30人小微型企業的勞工申請1日育嬰留停，發給雇主定額獎勵金新台幣1000元。
關於獎勵申請，勞保局會提供單一管道，由企業填寫帳號，勞保局後續會主動比對直接將獎勵金入帳。
