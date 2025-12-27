快訊

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

浪犬闖玩具店「0元購」被攔！路人見1幕集體掏錢幫買單 結局反轉暖哭全網

聽新聞
0:00 / 0:00

彈性育嬰假將上路 給薪、年資計算雇主疑問一次看

中央社／ 台北27日電
彈性育嬰假將上路。示意圖。記者陳正興／攝影
彈性育嬰假將上路。示意圖。記者陳正興／攝影

彈性育嬰假明年元旦上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，雇主也有獎勵，但雇主可能對受僱者的薪資、年資以及特休計算有疑惑，中央社整理QA一次解惑。

⭐2025總回顧

為了讓育嬰假更具彈性，明年元旦起，受僱者需要育嬰留職停薪可以「日」為單位請彈性育嬰假，最多2年的育嬰留職停薪中，有30天額度，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可運用。而雇主若讓受僱者請單日育嬰留停，更可獲得獎勵金。

不過，受僱者申請單日育嬰假也攸關薪資、年資、特休以及年終獎金發放等，中央社整理相關QA為雇主解答。

Q：彈性育嬰留職停薪雇主是否需要給薪？有津貼嗎？

A：育嬰留職停薪是勞雇雙方合意暫時停止勞動契約，受僱者依法無出勤義務，雇主不須給付工資，但以日申請性質上仍為育嬰留停，可向勞保局申請育嬰留停「津貼」與「薪資補助」，合計8成平均月投保薪資，最長發給6個月，將依比例發給。

Q：育嬰留職停薪年資如何計算？是否會影響特休？

A：育嬰留職停薪期間，除勞雇雙方另有約定外，不計入工作年資計算，由於特休是以受僱者在職期間為計算，因此也會併同調整。

舉例來說，受僱者小羊1月1日到職，因為請了10天育嬰留停，因此他要工作到隔年1月10日，才算年資滿1年，1月11日開始才能享有特休7天。

不過勞動部也呼籲雇主可以優於法令規定計給，也就是將以「日」申請的育嬰留職停薪期間併入工作年資計算，對於公司內部作業計算上比較簡便，實務上也確實有公司優於勞動基準法規定給予特休案例。

Q：年終及獎金發放日適逢員工育嬰留職停薪，雇主可以不發給嗎？

A：公司發放年終或獎金時，如以員工考績、年資等做為發放依據，而育嬰留職停薪的員工若已符合發放條件，不能因為發放日不在職而拒發該獎金，雇主仍要依約定或依比例發給年終獎金，如需個案事實釐清判定，可敘明個案詳情，逕向工作所在地勞工行政主管機關洽詢。

Q：勞工請休彈性育嬰留職停薪，雇主有哪些獎勵措施？如何申請？

A：為鼓勵雇主包容勞工「育嬰留停以日請」照顧彈性需求，將由政府給予小微型企業經濟支持，針對未滿30人小微型企業的勞工申請1日育嬰留停，發給雇主定額獎勵金新台幣1000元。

關於獎勵申請，勞保局會提供單一管道，由企業填寫帳號，勞保局後續會主動比對直接將獎勵金入帳。

雇主 特休 投保薪資

延伸閱讀

衝生育率！彰化明年調升生育補助 產檢每趟交通費再加碼500元

三大類新制元旦上路 包括調漲最低工資、婚育補貼、平日國旅補貼等十項措施

勞動新制聚焦五面向 不排除訂AI專法

不只年終發6個月！振興醫院：明年擬加薪5%…這些醫院明年統統有好「薪」情

相關新聞

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

嘉義知名餐廳「林聰明沙鍋魚頭」近日爆發食安爭議，有消費者外帶餐點，回家發現碗內躺著一隻蟑螂，引發網路熱議。業者比對蟑螂外...

影／可堆雪人了！雪霸山區持續降雪 武陵四秀新達山屋積雪達10公分

雪霸國家公園昨天清晨發現部分山區降下今年第二場大雪，今天降雪情況持續，攀登大霸尖山途中的九九山莊今天清晨6點多開始下雪，...

彈性育嬰假將上路 給薪、年資計算雇主疑問一次看

彈性育嬰假明年元旦上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，雇主也有獎勵，但雇主可能對受僱者的薪資、年資以及特休計算有疑惑，中...

長照3.0元旦上路 衛福部長石崇良：3面向延長國人的健康餘命

台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上長者比例將超過20%，等於每5人就有1名長者，衛福部長石崇良今出席奇美醫院「長照3....

毛衣怎麼洗才不壞？家事達人傳授關鍵步驟 避免縮水起毛球

冬季氣溫下降，毛衣成為不少民眾日常禦寒的必備單品。由於擔心機洗或送洗會造成變形、起毛球，許多人選擇自行手洗。對此，家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享，只要掌握幾個重點，在家清洗毛衣其實並不困難，也能有效延長衣物壽命。

林聰明沙鍋魚頭食安後續「調查報告全公開」！網友：勇於承擔

有七十多年歷史的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」光華店，日前被接連爆出民眾外帶吃到蟑螂、塑膠袋，業者今在臉書發布「食安事件說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。