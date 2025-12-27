快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

來這親睹「大濛」的國寶級木造火車 台鐵：戲裡戲外都是倖存者

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國片「大濛」中出現台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，戲裡戲外，都是倖存者。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
國片「大濛」中出現台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，戲裡戲外，都是倖存者。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

金馬最佳劇情片「大濛」正在熱映，不少人對片中出現的木造火車印象深刻。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，它不只是電影道具，更是真實存在的「活歷史」，為台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，「戲裡戲外，都是倖存者」。

⭐2025總回顧

國片「大濛」背景為白色恐怖時期，「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，在那個充滿迷霧與不確定的年代，電影講述著在求生存的故事；而現實中「25TPK2053」的命運與電影主題不謀而合，演繹了一場真實的「死裡逃生」。

「被遺忘，反而是種幸運」，台鐵公司表示，「25TPK2053」為生於1921年的客車，原本在1960年代台鐵推動「鋼體化」時，註定要被拆解報廢。但命運開了玩笑，它被留了下來，改造成工務段的「工具宿營車」（工具間兼宿舍）。正因為它褪去了載客的光環，變身成台鐵員工在鐵道工程施工時的棲身之所。這份「被降級」的際遇，竟成為它「幸運留存」的關鍵。

台鐵公司表示，「25TPK2053」就這樣默默待在角落，直到好多年後才被重新發掘、修復，成為今日大眾眼前的「25TPK2053」。在電影中，它承載著角色的悲歡離合；在現實中，它現在停泊在苗栗的苗栗火車頭園區。

當走近它，可看見那單層圓頂的優雅線條、嗅著車內檜木與紅木散發的陳年香氣，望著那幾扇能向上推開的木窗，見證那走過台灣鐵路百年風霜的真實存在。台鐵公司表示，彷彿微微訴說，即便身處迷霧與動盪，只要堅持下來，終有等到撥雲見日的一天。

台鐵公司表示，歡迎來一趟全新開幕的苗栗火車頭園區，延續電影的感動。必看亮點除了「25TPK2053」，還有會旋轉展示的CT152蒸汽火車頭，以及全台唯一的「投煤練習場」。

苗栗火車頭園區是全台唯一以火車頭為主題的博物館。台鐵公司表示，可以搭乘可愛的遊園小火車，還能到「台鐵喵務處」找超療癒的貓咪互動，享受懷舊與現代結合的鐵道時光。來苗栗火車頭園區見證這台「幸運火車」，讓歷史不再只是電影裡的畫面，而是近距離的真實感動。

國片「大濛」中出現台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，戲裡戲外，都是倖存者。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
國片「大濛」中出現台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，戲裡戲外，都是倖存者。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

台鐵 火車 電影

延伸閱讀

【影評】《那張照片裡的我們》在1977歷史廢墟上，譜一段「韓式虐戀」般的青春對抗

再添文資保存生力軍！苗栗通過4件歷史建築審議案 全縣達67處

財神來了！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落苗栗頭份

男眼神呆滯苗栗街頭揮鐮刀傷人、闖超商攻擊店員 檢方聲請羈押獲准

相關新聞

影／可堆雪人了！雪霸山區持續降雪 武陵四秀新達山屋積雪達10公分

雪霸國家公園昨天清晨發現部分山區降下今年第二場大雪，今天降雪情況持續，攀登大霸尖山途中的九九山莊今天清晨6點多開始下雪，...

長照3.0元旦上路 衛福部長石崇良：3面向延長國人的健康餘命

台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上長者比例將超過20%，等於每5人就有1名長者，衛福部長石崇良今出席奇美醫院「長照3....

2026迎曙光會26連槓？有人年年報到台灣最東邊 只為新年許願

迎接新年的第一道曙光，對不少人來說是一種儀式感，而位在台灣最東邊的台東，更被視為「最有希望迎曙光的地方」。不過，這份期待...

合歡山積雪超過9公分雪國美景現身 遊客驚呼「像在歐洲」

受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山今日凌晨4時許開始降雪，清晨持續到現在，山頭已鋪上厚厚白衣，積雪約9公分...

台鐵「竹中-六家」電車線異常致列車延誤 上午11時恢復

台鐵因新竹站目前電車線無電，北上南下列車無法行駛，目前均有延誤，建議旅客留意列車資訊看板。

注意！YouBike2.0系統將更新 明天這時段無法掃碼借車

微笑單車YouBike2.0配合設備更新，預計在明凌晨設備更新，屆時將有1小時時間官網與APP部分功能無法使用，也無法使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。