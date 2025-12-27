來這親睹「大濛」的國寶級木造火車 台鐵：戲裡戲外都是倖存者

金馬最佳劇情片「大濛」正在熱映，不少人對片中出現的木造火車印象深刻。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，它不只是電影道具，更是真實存在的「活歷史」，為台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，「戲裡戲外，都是倖存者」。

國片「大濛」背景為白色恐怖時期，「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，在那個充滿迷霧與不確定的年代，電影講述著在求生存的故事；而現實中「25TPK2053」的命運與電影主題不謀而合，演繹了一場真實的「死裡逃生」。

「被遺忘，反而是種幸運」，台鐵公司表示，「25TPK2053」為生於1921年的客車，原本在1960年代台鐵推動「鋼體化」時，註定要被拆解報廢。但命運開了玩笑，它被留了下來，改造成工務段的「工具宿營車」（工具間兼宿舍）。正因為它褪去了載客的光環，變身成台鐵員工在鐵道工程施工時的棲身之所。這份「被降級」的際遇，竟成為它「幸運留存」的關鍵。

台鐵公司表示，「25TPK2053」就這樣默默待在角落，直到好多年後才被重新發掘、修復，成為今日大眾眼前的「25TPK2053」。在電影中，它承載著角色的悲歡離合；在現實中，它現在停泊在苗栗的苗栗火車頭園區。

當走近它，可看見那單層圓頂的優雅線條、嗅著車內檜木與紅木散發的陳年香氣，望著那幾扇能向上推開的木窗，見證那走過台灣鐵路百年風霜的真實存在。台鐵公司表示，彷彿微微訴說，即便身處迷霧與動盪，只要堅持下來，終有等到撥雲見日的一天。

台鐵公司表示，歡迎來一趟全新開幕的苗栗火車頭園區，延續電影的感動。必看亮點除了「25TPK2053」，還有會旋轉展示的CT152蒸汽火車頭，以及全台唯一的「投煤練習場」。

苗栗火車頭園區是全台唯一以火車頭為主題的博物館。台鐵公司表示，可以搭乘可愛的遊園小火車，還能到「台鐵喵務處」找超療癒的貓咪互動，享受懷舊與現代結合的鐵道時光。來苗栗火車頭園區見證這台「幸運火車」，讓歷史不再只是電影裡的畫面，而是近距離的真實感動。 國片「大濛」中出現台鐵國寶級的百年木造車廂「25TPK2053」，戲裡戲外，都是倖存者。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

