肝基會結合企業善款 免費為弱勢保肝抽血及腹超篩檢

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
肝病防治學術基金會今天在台北市艋舺龍山寺舉辦為中低收入戶及志工「免費保肝抽血及腹超篩檢」公益活動，林芳郁教授醫學教育衛生基金會董事長林靜芸（圖）也到場支持。記者許正宏／攝影
肝病防治學術基金會今天在台北市艋舺龍山寺舉辦為中低收入戶及志工「免費保肝抽血及腹超篩檢」公益活動，林芳郁教授醫學教育衛生基金會董事長林靜芸（圖）也到場支持。記者許正宏／攝影

肝病防治學術基金會結合瑞昱半導體公司、林堉璘宏泰教育基金會，今天在台北市艋舺龍山寺舉為中低收入戶及志工舉辦公益活動。在歲末年終之際，結合社會愛心善款，寒冬送暖免費抽血檢驗肝指數，並請醫檢師為大夥腹部超音波掃描，預計篩檢約160人，努力守護國人肝臟健康。

肝基會總執行長楊培銘說，基金會與龍山寺合作，照顧國人身心靈，龍山寺照顧民眾心靈，而對於身體健康，需要實質檢查，透過超音波、抽血讓民眾了解是否帶原、罹患肝病，並積極就醫，「盼台灣成為沒有肝病的國度。」

肝病防治學術基金會今天在台北市艋舺龍山寺，舉辦公益活動免費為中低收入戶及志工抽血檢驗肝指數。記者許正宏／攝影
肝病防治學術基金會今天在台北市艋舺龍山寺，舉辦公益活動免費為中低收入戶及志工抽血檢驗肝指數。記者許正宏／攝影
肝病防治學術基金會寒冬送暖，免費為中低收入戶及志工抽血檢驗肝指數，並請醫檢師為大夥腹部超音波掃描，預計篩檢約160人。記者許正宏／攝影
肝病防治學術基金會寒冬送暖，免費為中低收入戶及志工抽血檢驗肝指數，並請醫檢師為大夥腹部超音波掃描，預計篩檢約160人。記者許正宏／攝影
肝病防治學術基金會結合瑞昱半導體公司、林堉璘宏泰教育基金會，今天在台北市艋舺龍山寺舉辦為中低收入戶及志工「免費保肝抽血及腹超篩檢」公益活動。主辦單位、贊助商與貴賓一同大合照，宣導肝病防治的重要性。記者許正宏／攝影
肝病防治學術基金會結合瑞昱半導體公司、林堉璘宏泰教育基金會，今天在台北市艋舺龍山寺舉辦為中低收入戶及志工「免費保肝抽血及腹超篩檢」公益活動。主辦單位、贊助商與貴賓一同大合照，宣導肝病防治的重要性。記者許正宏／攝影

