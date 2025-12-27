快訊

全台血庫冷颼颼 A、O型血告急低於安全值 這縣市最需要

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
近期天氣轉冷，不過全台血液庫存出現偏低情形。捐血示意圖。本報資料照片
近期天氣轉冷，不過全台血液庫存出現偏低情形。捐血示意圖。本報資料照片

近期天氣冷颼颼，全台血液庫存出現偏低情形。血液基金會公關處長黎蕾表示，目前全台血庫存量已低於安全水位只夠用6天，其中A型與O型血情況最為吃緊。全台A型血庫存約5.4天，O型血約5.3天，皆低於安全存量標準。

黎蕾表示，目前全台血庫存量已低於安全水位，多數血型庫存不充裕，其中A型與O型血情況最為吃緊。全台A型血庫存約5.4天，O型血約5.3天，皆低於安全存量標準。部分地區如台中，A型與O型血庫存甚至僅約4天，已屬「急缺」狀態，而台北、新竹中心A型、B型、O型都偏低，高雄中心則是O型血偏低。血液基金會已啟動各捐血中心間的調撥機制，以因應臨床用血需求。

黎蕾說，全台每日約需7000袋血液，目前庫存量較安全水位短少約2天，等同缺口約1萬4000袋。除每日基本需求外，仍需額外補足缺口，才能逐步恢復至穩定庫存，並因應後續寒流可能帶來的用血高峰。

黎蕾表示，最近天氣整個冷下來，加上病患用血量可能增加，就會出現捐進來的數目比較少、用血量又比較多的情況，導致庫存稍微偏低，呈現一個不太平衡的狀況。不過，隨著明年1月初可能再有寒流來襲，心血管等疾病用血需求增加的可能性也不容忽視，需盡快補足缺口。

至於日前放寬65歲至70歲長期捐血人的捐血年齡限制，是否有增加幫助，黎蕾說，主要是為了照顧長期捐血人並提供更友善的服務，實際能符合條件並持續捐血的人數有限，因此對整體血庫存量的提升影響並不大。

血液基金會呼籲，符合捐血資格的民眾歡迎踴躍捐血。

