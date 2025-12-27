聽新聞
影／可堆雪人了！雪霸山區持續降雪 武陵四秀新達山屋積雪達10公分
雪霸國家公園昨天清晨發現部分山區降下今年第二場大雪，今天降雪情況持續，攀登大霸尖山途中的九九山莊今天清晨6點多開始下雪，氣溫降至零下1度；武陵四秀路線的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分，還有山友開心地堆出了雪人。
雪霸國家公園管理處表示，九九山莊回報雪況，今天清晨6點多開始降雪，大霸尖山登山服務站雪霸高山志工陳炳堂跟登山客一一說明大霸線積雪情形及雪季登山注意事項，包括雪攀裝備、高山症處理及應變等重要訊息，尤其雪後結冰的步道溼滑路況更要特別小心。
武陵地區雪況，卡里布灣企業社人員白玉清回報，武陵四秀的新達山屋，今天清晨持續降雪，積雪厚度已達10公分。
