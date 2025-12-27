快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

影／可堆雪人了！雪霸山區持續降雪 武陵四秀新達山屋積雪達10公分

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園武陵四秀的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分，還有山友開心地堆出了雪人。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵四秀的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分，還有山友開心地堆出了雪人。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園昨天清晨發現部分山區降下今年第二場大雪，今天降雪情況持續，攀登大霸尖山途中的九九山莊今天清晨6點多開始下雪，氣溫降至零下1度；武陵四秀路線的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分，還有山友開心地堆出了雪人。

⭐2025總回顧

雪霸國家公園管理處表示，九九山莊回報雪況，今天清晨6點多開始降雪，大霸尖山登山服務站雪霸高山志工陳炳堂跟登山客一一說明大霸線積雪情形及雪季登山注意事項，包括雪攀裝備、高山症處理及應變等重要訊息，尤其雪後結冰的步道溼滑路況更要特別小心。

武陵地區雪況，卡里布灣企業社人員白玉清回報，武陵四秀的新達山屋，今天清晨持續降雪，積雪厚度已達10公分。

雪霸國家公園武陵四秀的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分，山友開心拍照留念。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵四秀的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分，山友開心拍照留念。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵四秀路線的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵四秀路線的新達山屋今天清晨積雪厚度已達10公分。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸 降雪 武陵

延伸閱讀

合歡山、玉山今晨降雪原因曝 專家：明晨甚至到下周一仍有水氣北飄

合歡山積雪超過9公分雪國美景現身 遊客驚呼「像在歐洲」

零下5.3度+水氣多 玉山清晨再降瑞雪…積雪達1.5公分深

冷氣團減弱回溫幅度有限 高山可望零星降雪 跨年元旦水氣增

相關新聞

影／可堆雪人了！雪霸山區持續降雪 武陵四秀新達山屋積雪達10公分

雪霸國家公園昨天清晨發現部分山區降下今年第二場大雪，今天降雪情況持續，攀登大霸尖山途中的九九山莊今天清晨6點多開始下雪，...

長照3.0元旦上路 衛福部長石崇良：3面向延長國人的健康餘命

台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上長者比例將超過20%，等於每5人就有1名長者，衛福部長石崇良今出席奇美醫院「長照3....

2026迎曙光會26連槓？有人年年報到台灣最東邊 只為新年許願

迎接新年的第一道曙光，對不少人來說是一種儀式感，而位在台灣最東邊的台東，更被視為「最有希望迎曙光的地方」。不過，這份期待...

合歡山積雪超過9公分雪國美景現身 遊客驚呼「像在歐洲」

受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山今日凌晨4時許開始降雪，清晨持續到現在，山頭已鋪上厚厚白衣，積雪約9公分...

台鐵「竹中-六家」電車線異常致列車延誤 上午11時恢復

台鐵因新竹站目前電車線無電，北上南下列車無法行駛，目前均有延誤，建議旅客留意列車資訊看板。

注意！YouBike2.0系統將更新 明天這時段無法掃碼借車

微笑單車YouBike2.0配合設備更新，預計在明凌晨設備更新，屆時將有1小時時間官網與APP部分功能無法使用，也無法使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。