長照3.0元旦上路 衛福部長石崇良：3面向延長國人的健康餘命

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
衛福部長石崇良表示，台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上長者比例將超過20%。面對人口老化浪潮，政府將從明年1月1日起推動「長照3.0」，其核心精神是延長國人的健康餘命。記者吳淑玲／攝影
台灣今年將邁入超高齡社會，65歲以上長者比例將超過20%，等於每5人就有1名長者，衛福部長石崇良今出席奇美醫院長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」時表示，面對人口老化浪潮，政府將從明年1月1日起推動「長照3.0」，其核心精神是延長國人的健康餘命，而非僅延長失能或不健康的壽命。

⭐2025總回顧

石崇良指出，長照3.0將從前端預防、積極復能到社區基礎照顧三個方向發展，推動社區化照顧服務，同時導入科技協助，實現無牆醫院、持續性的照顧模式。

今天研討會聚焦國家長照3.0政策，強調「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體實踐。日本長者比例已達30％，今天邀請醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳分享「跨域連續性照護(Continuity of Care)」，確保長者在醫院、社區與居家間轉銜時，照護不中斷。新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee也分享「Hospital-to-Home」與「Hospital-at-Home」照護策略，可為台灣提供重要借鏡。

奇美醫院院長林宏榮指出，面對超高齡社會的系統性照護挑戰，醫療照護的概念必須從「以醫院為中心的治療」，重新定義為「跨場域、不中斷的照護歷程」。長照3.0的核心精神，在於讓健保、醫療與長照真正整合成一套連續運作的照護系統。

林宏榮強調，未來長照3.0將更著重於智慧科技的應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，以克服地理限制，真正實現「健康零距離」。台灣正逐步將長照服務從「以醫院為中心」轉變為「以人為本、以社區為中心」的整合型照護體系。

奇美醫院以95歲的范奶奶為例，因肺炎住院後面臨醫療需求、居家照護與長照服務銜接困境。長照3.0推動跨域整合，打造「無牆醫院」，縮短出院銜接長照時間，解決家屬焦慮，醫師、護理師、藥師、營養師與物理治療師等跨專業團隊，透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家轉化為具醫療韌性的「在宅病房」，確保照護連續性。

透過奇美醫院推動的「在宅醫療」與「遠距醫療」整合模式，並串聯「居家安寧療護」資源，醫療團隊直接到家提供照護，並以智慧科技掌握健康狀況。在「醫療到家、照護連續」支持下，范奶奶能在家中接受專業醫療，家屬壓力大幅減輕。最終，在醫療與安寧團隊陪伴下，她完成以病人為中心的在宅照護，以尊嚴安適走完人生最後一段路，展現「無牆醫院」將照護送進家門的價值。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，並邀請日本分享連續照護、新加坡居家醫療的經驗。記者吳淑玲／攝影
奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，衛福部長石崇良到場致詞。記者吳淑玲／攝影
奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，並邀請日本分享連續照護、新加坡居家醫療的經驗。記者吳淑玲／攝影
長照 奇美醫院 團隊 石崇良

