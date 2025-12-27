快訊

爬山健身竟腰痠血尿！68歲男輸尿管卡4公分巨石險毀腎 醫曝關鍵原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師簡維弘說明，輸尿管管徑約0.5公分，張男右側輸尿管與腎臟交界處卡住一顆4公分巨大結石。圖／台中醫院提供
醫師簡維弘說明，輸尿管管徑約0.5公分，張男右側輸尿管與腎臟交界處卡住一顆4公分巨大結石。圖／台中醫院提供

68歲張姓男退休公務員每周至少3次到台中大坑爬山健身，沒有慢性病，但上個月右腰持續痠痛，合併血尿就醫，檢查發現右輸尿管有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，緩解腎水腫，救回腎功能。

衛生福利部台中醫院泌尿科醫師簡維弘說明，台灣每9至10人就有1人有泌尿道結石的困擾，結石病主要與體質與水喝太少有關，男性是女性的2至3倍，尤其夏天流汗多、水喝不夠，發病患者增1倍以上，今年因暖冬、日夜溫差大，腎結石即使到年底了依然幾乎天天都會碰到，除了巨大結石案例，還有「滿天星結石」案例。

簡維弘指出，張男到院接受X光檢查，明顯可見右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，造成兩側腎水腫、腰痛與血尿等結石典型症狀，為保護腎功能，立即安排左腎結石體外震波碎石，緩解左腎積水，緊接著安排「背側腰部切口」切開取石手術，透過不切斷肌肉取石讓傷口快速復原，張男手術後不到一周就出院，出院隔天就能去爬山；目前門診追蹤中。

簡維弘說明，輸尿管管徑約0.5公分，卡住一顆4公分巨大結石很少見，張男還不會痛，僅有腰痠、腰痛，幸好發現血尿緊急就醫，及時治療，避免腎臟功能受損。

簡維弘提醒，預防結石最好的方法還是多喝水，成年人每天至少應攝取2000CC開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」；另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每三到六個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。

醫師簡維弘說明，張男右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。圖／台中醫院提供
醫師簡維弘說明，張男右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。圖／台中醫院提供

