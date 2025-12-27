加油要快！油價連兩周調降後 下周汽柴油每公升均調漲0.4元

國內油價在連續兩周調降後，受到國際油價上漲影響，國內油價下周也跟進調漲， 從下周一（29日）0時起 ，汽油及柴油每公升都調漲0.4元，民眾在調漲前，可去加油省小錢。

國內油下周一（29日）0時起，汽、柴油每公升都調漲0.4元後，92無鉛汽油每公升是26.8元、95無鉛汽油28.3元、98無鉛汽油30.3元，超級無鉛柴油是25.2元。下周油價仍須以中油公司公告為準。

這是國內汽、柴油價格連續兩周都調降0.4元後，卻因國際油價上漲影響，國內油價下周跟著調漲，想要省錢的民眾，在周一調漲前，可先去加油， 受國際油價走跌影響，國內下周一（29日）0時起，汽油及柴油每公升都調漲0.4元，想要加油的民眾可趕趕在調漲前，先去加油。 記者劉明岩／攝影

