冷氣團減弱漸回暖 下周一天氣最好！跨年元旦北東雲多有雨

大陸冷氣團慢慢減弱，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，所以今天台灣天氣會開始逐漸回升，預計未來兩三天都是溫度逐漸回升的趨勢。到了跨年前的下周二這天會有另外一波東北季風南下，到時候整個迎風面北台灣、東半部地區雲量和降雨機率都會增多。高山留意路面結冰，今天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山可能零星降雪。

目前天氣，他說，東北季風影響之下，迎風面北部、東半部都會有比較多的雲量，台灣上空雲量偏多，主要受到上空通過台灣的中高層雲系比較多一些，今天各地是多雲的天氣型態，部分地區零星降雨。

降雨方面，曾昭誠表示，除了桃園以北、東半部、恆春半島仍有迎風面的降水以外，有一些回波從台灣西南方往東北方移動，是中高層水氣，主要影響是高山地區，目前中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山地區仍然溫度比較低，當中高層雲系通過，部分地區有零星降雪機會，所以山區活動的民眾仍要特別留意道路狀況。

今晨低溫，曾昭誠表示，昨晚到今天清晨，台南以北到東半部、澎金馬普遍14度以下低溫發生，最低溫地方為馬祖9.6度，本島最低溫為新竹關西12.1度，和昨天清晨相比已經有比較明顯回升。

未來天氣，曾昭誠表示，今天開始東北季風減弱，主要就是北方的高壓已經逐漸出海，台灣附近轉為偏東風的風向，東風影響之下，今天到下周一都是偏東風環境，溫度會一天比一天回升，但是迎風面還是會比較多雲的狀況。

曾昭誠表示，下周二台灣北方有另外一個大陸高壓慢慢南下，所以又會轉為偏東北季風影響的天氣型態，迎風面地區雲量和降雨機率會慢慢增加。這波東北季風從下周二到下周三跨年、下周四元旦，一直到下周六，大陸高壓是一波一波補下來，這段期間台灣屬於長期的東北季風影響天氣型態，迎風面的雲和雨可能仍比較多一些。

溫度趨勢，曾昭誠表示，溫度將逐步回升，今天可能各地低溫還是偏涼一些，13至16度左右；但是到了明天清晨，北部和花東地區溫度回升，中南部部分地區可能受到輻射冷卻的影響，低溫仍可能只有14、15度，空曠地區再低1至2度左右，中南部日夜溫差比較大。

「下周一會是未來1周溫度最溫暖的一天」，曾昭誠表示，白天各地溫度可能22至23度，甚至中南部會有25度以上。下周二過後有另外一波東北季風南下，一路影響到跨年過後、元旦假期，受到這波東北季風影響，低溫影響不是特別明顯，白天高溫會稍稍下降，北部、宜蘭雲量偏多下雨，造成氣溫降低，中南部地區整體溫度影響不是太明顯。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天迎風面地區降雨，中南部山區會有零星降雨發生機會。明天到下周一中高層雲系慢慢減少，剩下迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨，東北部地區仍有較大雨勢發生機會。下周二至下周五，大部分為東北風影響的降雨型態，東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有降雨發生情形。

跨年夜降雨狀況和風向，曾昭誠表示，東北季風影響，北部、東半部、恆春半島降雨機率高，且迎風面雲量也會比較多，攜帶雨具備用。風向部分，因為吹東北風的關係，所以有看煙火需求，可以注意到下風處可能會是視線比較阻擋的位置，東北風影響，在上風處環境會比較優良。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今晨低溫。圖／中央氣象署提供

