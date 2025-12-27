「好可憐的警察小姐姐」合歡山女警雪地站崗許久未動 畫面引網友心疼

強烈冷氣團挾帶充沛水氣襲台，高山地區一夜之間化為銀白世界。合歡山自26日起持續降雪，截至27日上午積雪已達約30公分，多處路段實施預警性封閉。白雪紛飛的景色吸引不少民眾上山賞雪，但有人發現，有一位在雪地中執勤的女警，站在結冰路上許久沒移動，心疼表示「是不是因為結凍黏住了」，引起網友討論。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享合歡山最新路況時，貼出一張在雪地中執勤的女警照片。畫面中，她獨自站在結冰路面上，身影幾乎與雪景融為一體，粉專小編心疼寫下：「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹。」短短幾句話，瞬間戳中不少網友的心。

貼文曝光後迅速引發熱議，留言區湧入大量關心與不捨的聲音。有網友呼籲警政單位應為雪地執勤員警配發更完善的保暖裝備，包括雪地專用毛帽與鋪棉長褲，也有人建議在雪季設置簡易崗哨，讓員警能暫時避寒；更有曾在武嶺執勤的民眾現身說法，直言高山低溫「真的不是開玩笑」，連如廁都成為一大考驗。

除了制度面的討論，也有不少網友單純送上祝福，「辛苦了」、「希望她下哨後身體平安」、「看了真的很心疼」，還有人分享曾遞上熱薑茶、熱咖啡給執勤員警的經驗。不過也有人認為「就單一季辛苦，平常沒什麼事情的爽缺」、「也沒這麼誇張啦，她們還是有輪班的，車內有暖氣」。

