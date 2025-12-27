沒保不能借！YouBike強制投保公共自行車傷害險 明年元旦上路

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市交通局宣布，明年1月1日起，未投保的駕駛無法使用YouBike。圖／台北市交通局提供
為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局宣布，明年元月一日起若要租借YouBike必須先投保公共自行車傷害險，並完成實名制投保後才能租借，呼籲平日有在使用YouBike民眾盡速完成投保。

交通局表示，自推動YouBike前30分鐘免費政策後，公共自行車已成為市民日常通勤與短程移動的重要運具，使用人次持續攀升，平均每日超過20萬人次騎乘，使用規模擴大，市府有責任確保騎乘者在發生意外事故都能獲得基本且一致的保障。

交通局說，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者無須支付任何費用，民眾於騎乘期間若不幸發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依規定檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額可達100萬元。

交通局強調，公共自行車傷害險屬於人身保險，須採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益，明年起若未完成投保者，將無法租借微笑單車。

