沒保不能借！YouBike強制投保公共自行車傷害險 明年元旦上路
為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局宣布，明年元月一日起若要租借YouBike必須先投保公共自行車傷害險，並完成實名制投保後才能租借，呼籲平日有在使用YouBike民眾盡速完成投保。
⭐2025總回顧
交通局表示，自推動YouBike前30分鐘免費政策後，公共自行車已成為市民日常通勤與短程移動的重要運具，使用人次持續攀升，平均每日超過20萬人次騎乘，使用規模擴大，市府有責任確保騎乘者在發生意外事故都能獲得基本且一致的保障。
交通局說，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者無須支付任何費用，民眾於騎乘期間若不幸發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依規定檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額可達100萬元。
交通局強調，公共自行車傷害險屬於人身保險，須採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益，明年起若未完成投保者，將無法租借微笑單車。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言