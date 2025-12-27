果醬、果乾能不能帶回台灣？防檢署一次解答 搞錯一點恐當場丟棄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
果醬和果乾通常是可以帶回台灣的，但要注意果醬在機場安檢規定中屬於液體或膏狀物，若放在隨身行李，單一容器容量不得超過100毫升，總量也有限制，否則只能在安檢時被迫丟棄。（報系資料照片）
許多民眾出國旅遊時，喜歡購買當地零食或伴手禮帶回台灣，不過哪些食品可以入境，仍讓不少人感到困惑。先前有網友在臉書社團發文詢問「果醬類的可以帶回台灣嗎？」引發熱烈討論，也釣出許多有實際經驗的旅客分享自身做法。

不少網友表示，果醬是可以攜帶回台灣的，且過去曾多次從日本等地購買並順利入境，有人甚至一次帶回十多瓶。多數人也提醒，果醬若是玻璃瓶包裝，記得妥善包好，並放入託運行李中較為保險；實務上，只要不涉及肉類或違禁品，一般無需特別申報即可通關。

不過要特別注意的是，果醬在機場安檢規定中屬於液體或膏狀物，若放在隨身行李，單一容器容量不得超過100毫升，總量也有限制，否則只能在安檢時被迫丟棄。因此，想攜帶較大瓶裝果醬、蜂蜜或果凍類產品，建議一律放入託運行李，避免不必要的損失。

至於不少人關心的水果乾是否能帶回台灣，農業部動植物防疫檢疫署說明，包括葡萄乾、龍眼乾、椰棗乾、乾無花果、乾香菇，以及不含種子的乾燥中藥材、蔬菜、花卉與植物香辛料等，因傳播植物疫病害蟲的風險極低，入境時無須申請檢疫即可攜帶。不過相關單位也提醒，各國入境規定不盡相同，若從台灣攜帶食品前往其他國家，仍應事先確認當地法規，以免觸法受罰。

