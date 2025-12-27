2026迎曙光會26連槓？有人年年報到台灣最東邊 只為新年許願

迎接新年的第一道曙光，對不少人來說是一種儀式感，而位在台灣最東邊的台東，更被視為「最有希望迎曙光的地方」。不過，這份期待卻年年被天氣考驗，自2000年以來，台東迎曙光活動因雲層、降雨等因素，已連續25年與真正的曙光擦身而過，也讓即將到來的2026年，被不少民眾戲稱為「關鍵的第26年」。

「會不會又是連槓？」不少準備跨年夜直奔海邊或高地等日出的民眾，心中難免忐忑。有民眾笑說，早已習慣在雲縫中找太陽，「只要天亮就算成功一半」。但也有人年年迎曙光，呂姓市民說，抱持樂觀態度，迎曙光不只是為了那一瞬間的太陽露臉，而是一種迎接新年的心情寄託，「就算沒看到，也當作替新的一年許願」。

也有連續多年報到的「資深迎曙光族」表示，25連槓反而成了一種集體記憶，「每一年都覺得今年一定輪到了」，即使撲空，大家仍會互相打氣，期待有一天能親眼看到曙光從太平洋升起，為新年揭開序幕。

至於天氣是否賞臉，根據氣象署初步預估，1月1日當天東部地區雲量偏多，清晨局部地區仍有雲霧或零星降雨機會，是否能順利見到曙光，仍需視當時雲層變化而定。氣象人員也提醒，清晨氣溫偏低，前往迎曙光的民眾務必注意保暖與交通安全。

究竟2026年會不會終結25連槓，迎來真正的第一道曙光，答案即將揭曉。對許多民眾而言，不論結果如何，站在海邊等待天亮的那一刻，本身就是迎向新年的希望。 迎接新年的第一道曙光，對不少人來說是一種儀式感，而位在台灣最東邊的台東，更被視為「最有希望迎曙光的地方」。記者尤聰光／攝影

