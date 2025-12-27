毛衣怎麼洗才不壞？家事達人傳授關鍵步驟 避免縮水起毛球

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
家事達人分享，只要掌握幾個重點，在家清洗毛衣其實並不困難。 圖／ingimage
冬季氣溫下降，毛衣成為不少民眾日常禦寒的必備單品。由於擔心機洗或送洗會造成變形、起毛球，許多人選擇自行手洗。對此，家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享，只要掌握幾個重點，在家清洗毛衣其實並不困難，也能有效延長衣物壽命。

陳映如指出，手洗毛衣前最重要的第一步就是查看洗衣標籤，確認是否可水洗或手洗。若標示出現「水盆打叉」，代表僅能乾洗，切勿自行下水清洗，以免造成衣物損壞。她強調，遵循洗標指示，是保護毛衣材質的關鍵。

若確認毛衣可水洗，洗劑選擇也相當重要。陳映如建議使用冷洗精或約pH6的弱鹼性洗衣精，若家中沒有，洗髮精亦可替代。清洗時應先檢查是否有明顯髒汙，將少量洗劑點在污漬處，再於臉盆中加水與適量洗劑，將毛衣放入洗衣袋後浸泡約10分鐘，接著以雙手輕壓洗衣袋約20下，利用水流帶走髒汙，避免用力搓揉。

清洗完成後，毛衣需以清水徹底沖乾淨，若希望手感更柔軟，可再以清水加少量柔軟精稍作浸泡。脫水時，毛衣應放入尺寸合適的洗衣袋，避免在袋內晃動拉扯，脫水時間約30秒即可。脫水後先整理肩線與接縫，並以平放方式晾曬，可使用晾衣網或在桌面鋪上厚浴巾，待半乾後再吊掛。陳映如也提醒，全程切勿搓揉毛衣，才能避免縮水、變形或起毛球，輕鬆在家維持毛衣良好狀態。

