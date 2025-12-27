注意！YouBike2.0系統將更新 明天這時段無法掃碼借車

微笑單車YouBike2.0配合設備更新，預計在明凌晨設備更新，屆時將有1小時時間官網與APP部分功能無法使用，也無法使用掃碼借車，但卡片借車仍可正常租借，已借出車量也可正常還車。

微笑單車全台YouBike2.0系統配合中華電行設備維護更新，於28日凌晨3時至4時作業，更新期間，部分官網與App服務無法使用，包含會員註冊、新增、刪除卡片，掃碼租借、會員帳號相關功能以及站點地圖即時更新顯示。

官方表示，更新期間卡片租借車輛不受影響，已借出車輛於仍可還車入柱，更新作業結束後補扣款，設備維護作業完成後，官網與App即恢復正常服務，若民眾有其他疑問或需要協助的地方，可致電客服專線。

