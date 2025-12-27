本土內衣品牌翻車？行銷影片被轟「5點厭女」負責人出面致歉

台中本土內衣品牌「伊黛爾內衣」近日因一支行銷影片引發爭議。該影片以「男生不肯幫女生付錢」為情境設定，上線後迅速在社群平台掀起大量討論與批評，不少網友直指內容貶損女性，與女性內衣品牌的受眾及品牌定位明顯不符，更被痛批「這是我這輩子看過最爛的行銷」，話題持續延燒。

事件起源於網友深夜滑到該影片，起初因帳號顯示地標在奈及利亞，一度以為只是網軍或假帳號發布的低俗內容，直到在留言區看見「伊黛爾內衣」官方帳號留言「這是我司著作，請下架」，才確認影片為品牌官方製作。隨後點進帳號主頁，也發現該影片曾被置於首則貼文，並標註「模擬情境，勿認真」，引發更多質疑聲浪。

該名網友在完整觀看影片後，整理出5點從行銷內容中接收到的訊息，認為皆對女性形象造成貶損，包括：

1、相較之下，淘寶50元內衣比伊黛爾EDELE內衣更有CP值。

2、女性購買內衣應由男性付錢，若不成功就尋找其他男性，以性作為交換金錢的方式，再用該筆金錢購買伊黛爾EDELE內衣。

3、女性被描繪成沒有自身經濟能力，即便有，也可透過性交易解決金錢問題，只是一通電話的事。

4、男性看到女性擁有金錢時，可以合理懷疑其來源是性交易。

5、在伊黛爾EDELE購買內衣，需留意監視器畫面外流的可能性。

相關整理曝光後，引發更多網友共鳴與不滿，直指「明明是女性內衣品牌，卻用厭女腳本行銷」。部分網友痛批，品牌團隊實際撰寫並拍攝相關內容，上傳後在引發爭議時又悄然刪文，卻未第一時間對外說明，讓人觀感不佳，也讓討論持續擴大。

面對輿論炎上，伊黛爾內衣負責人李秀蘭隨後在Threads發出道歉聲明，表示影片雖委由行銷公司負責腳本與拍攝，但最終發布仍是公司責任，坦承自己未善盡管理之責，才讓不尊重女性的內容通過並釋出。她指出，在得知影片內容後已立即觀看並下架，並對造成不適向網友與社會大眾致歉。

李秀蘭也進一步表示，公司一向主打內衣高CP值與價格親民，該影片腳本不僅與品牌經營理念衝突，也屬於非常嚴重的錯誤行銷方式，目前相關人員、品牌總監與小編皆已停職檢討。她強調，未來將加強內部管理與審核機制，避免類似事件再次發生，並表示願意接受外界建議，進行深刻反省與改進。

伊黛爾內衣被轟行銷厭女。圖／取自伊黛爾內衣FB

