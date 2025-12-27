在艋舺龍山寺為弱勢民眾篩檢肝炎 肝基會：盼台灣成為沒有肝病的國度
長年推動肝病防治，肝病防治學術基金會今天在台北市艋舺龍山寺，為160名在地中低收入戶、義消、志工等民眾免費抽血檢測肝炎，及進行腹部超音波篩檢。肝基會總執行長楊培銘說，基金會與龍山寺合作，照顧國人身心靈，龍山寺照顧民眾心靈，而對於身體健康，需要實質檢查，透過超音波、抽血讓民眾了解是否帶原、罹患肝病，並積極就醫，「盼台灣成為沒有肝病的國度。」
肝病防治學術基金會與瑞昱半導體公司、林堉璘宏泰教育基金會合作，舉辦本次篩檢活動，台北市林芳郁教授醫學教育衛生基金會董事長林靜芸也現身支持。
台北市政府社會局科長邱慶雄表示，台北市目前有6300多戶中低收入戶，總人數約1萬3000多人，社會局致力於維護中低收入戶權益，透過各項服務及措施促進社會參與健康，營造社會共融環境，感謝肝基會結合社會愛心善款，舉辦「寒冬送暖」免費保肝抽血及腹超活動為中低收入戶及志工的健康把關。
艋舺龍山寺說，盼結合專業醫療資源，提升社區民眾健康意識，董事長黃書瑋表示，從宗教團體的角度出發，期盼透過實際行動為國民健康盡一份心力，這是龍山寺第二次與好心肝基金會合作，為民眾服務，進行肝膽超音波檢查，肝、膽為人體重要器官，盼今天檢查後，民眾可以「帶著好心肝回家」，未來將持續結合各界資源，推動多元公益服務，深化在地連結，為社會注入正向力量。
楊培銘說，目前每年仍有1萬多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，肝基會雖走遍偏鄉篩檢，卻仍有死角，盼借助民間信仰力量，不只求心靈平安，更要實際照顧肝臟健康；肝基會從事肝病防治30多年來，肝癌從十大癌症死因之首降到第二，除了因為國人對肝病已有更多的認識，也是政府相關單位支持下的成果。
「肝臟是沉默的器官，是否健康不是靠感覺，而是靠抽血檢查及腹部超音波。」楊培銘呼籲民眾加入消除肝病行列，讓台灣成為一個沒有肝病的國度、成為根除肝病的模範國，建議40歲以上民眾每年一次的腹部超音波檢查能形成「全民運動」，為此，肝基會積極推動「根除慢性肝病三部曲」：首先民眾一定要「主動篩檢」，然後「積極就醫」並「及早治療」，讓大家免受肝病之苦。
