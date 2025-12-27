合歡山、玉山今晨降雪原因曝 專家：明晨甚至到下周一仍有水氣北飄

今晨玉山、合歡山等高山都下雪了，為這波冷氣團玉山連續兩天第三度降雪，全台各地有雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天凌晨開始受到700hpa（約3000公尺高度）有小小短波槽再度靠近的影響，槽前有濕度偏高的區域顯著北上，實際的雷達回波觀測有看到較明顯的降雨回波直接就在台灣附近、上空浮現出來，造成多地又開始降雨，高山地區也持續有降雪發生，武嶺一帶的畫面顯示積雪頗厚。

預報資料也有比較大的調整，吳聖宇表示，今天這個短波槽東移、淺化減弱之後，水氣到今天中午過後、入夜這段時間會較為減少。但是很快到明天清晨到上午又會有另一個短波槽東移靠近，因此明天清晨前開始台灣附近從南邊飄上來的水氣又會再度增多，甚至一直到下周一，都還是有水氣由南往北飄上來的預測。

他說，主要看起來都是在3000公尺高度左右的水氣比較明顯，這個高度的水氣可能讓平地下雨，高山也可能持續有固態降水如冰霰或雪發生的機會。平地即使不下雨，雲層可能也是偏多、偏厚的情況，周末天氣比預期不佳。

吳聖宇表示，這種西風槽大幅擺動南下後，沒有完全轉乾，後續變動快速又不明顯的短波槽，讓天氣持續不穩定的型態過去也有發生過，但是事前的預報掌握度通常都不好，遇到了也只能調整預報，這兩天留意實際的天氣變化，水氣看起來是比較偏多，也代表比較有機會下雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供

