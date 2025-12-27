男獨攀玉山後四峰…受困冰天雪地幸運脫困 玉管處：勿讓輕忽變意外

氣溫驟降，玉山登山風險遽增。一名男子獨攀玉山後四峰，原訂24日晚間返回圓峰山屋，卻因路面結冰受困，玉管處和消防人員冒著低溫與濃霧中徹夜搜尋，還好男山友隔天清晨自行脫困返抵山屋。玉管處提醒，冬季高山冰雪交積，民眾登山務必嚴守行程、攜帶衛星通訊設備。

玉山國家公園近期氣溫驟降，24日夜間圓峰山屋一度降至零度上下，有山友見隔壁床位大包、睡袋仍在，卻不見人影，懷疑有人因低溫、濃霧未返回山屋，山屋管理員通報警消，並先行上路搜索仍未發現行蹤。

玉管處和高雄市消防局組成搜救隊在低能見度、高海拔酷寒環境下搜救，風險甚高。排雲山莊搜救夥伴更在夜間至清晨間來回奔波，希望確認失聯者安全，幸好25日清晨這名山友自行返回圓峰山屋，讓大家如釋重負。

男山友說，他24日前往攀登鹿山，回程時遇步道結冰阻擋，無法繼續前行，只能於原地靠保暖裝備捱過一夜，直到清晨天亮才自行脫困。約10小時受困戶外，卻讓山屋內山友、家屬與搜救人員高度緊張。

玉管處表示，玉山後四峰等為高難度路線，訊號盲區多，冬季獨攀風險更高，呼籲山友務必依登山計畫行進、不要臨時變更路線，並配備衛星通訊裝置，以利精準定位及雙向通訊；同時應有具登山知識的留守人協助掌握行程。

管理單位提醒，離線地圖、定向能力與緊急避難裝備不可或缺，即使是輕裝行程，也要準備鋁箔毯、露宿袋、備用熱量食物及足夠保暖層，避免低溫下體溫快速流失，也減少搜救人員在惡劣天候中冒險尋人風險。 玉山入冬後，高山地區常下雪、結冰，登山難度大增，玉管處提醒山友避免獨攀、臨時變更路線，並準備衛星通訊器材，減少山域事故發生。圖／玉管處提供

