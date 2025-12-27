合歡山積雪超過9公分雪國美景現身 遊客驚呼「像在歐洲」

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供

受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山今日凌晨4時許開始降雪，清晨持續到現在，山頭已鋪上厚厚白衣，積雪約9公分，冷冽山風中帶來浪漫冬日氣息。

不少遊客為了一睹難得雪景，深夜就在合歡山公路翠峰管制站前排起長龍，天未亮便湧入武嶺。遊客邱先生說，「第一次看到這麼厚的雪，像在歐洲美景，冷得牙齒發抖也值得！」也有旅客開心拍照留念，腳印密布的雪地讓人沉浸雪國氛圍。

因應路面結冰，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺昨夜採預警封閉，今早7時起恢復通行；但24K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路肩仍結冰未融，公路局清晨出動鏟雪車清除路面積雪，限加掛雪鏈通行，並將視路況機動調整。

公路局提醒，武嶺至松雪樓為背陽側路段，結冰更厚，易發生打滑失控，建議四輪傳動車輛加掛雪鏈進入。另為維護行車安全，若積雪或結冰加劇，將進行鏟雪作業，短時雙向封閉道路，請民眾配合交管指揮。

依合歡山雪季公告，下雪或路面結冰時，甲、乙類大客車、超過3.5噸貨車、以及所有機慢車（含大型重機）均禁止進入管制路段。公路局呼籲，雪季期間山區路況多變，如非必要請勿上山，行前務必準備雪鏈與保暖裝備，並隨時掌握最新路況、氣象預報及交通資訊，提前規畫備案，確保平安賞雪。

合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下起大雪，公路局出動鏟雪車清除機路面積雪。圖／公路局提供
合歡山今天清晨下起大雪，公路局出動鏟雪車清除機路面積雪。圖／公路局提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，車輛表面也覆蓋一層白雪。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，車輛表面也覆蓋一層白雪。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山清晨4時多開始降雪，目前積雪達9公分，如同冰雪世界。圖／林保署南投分署提供

合歡山 武嶺 冷氣團 降雪

