仍濕冷午後才雨歇…北部跨年夜有雨 2地迎元旦曙光「不容易看到日出」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
過去兩天帶來長時間低溫的冷氣團，今天開始減弱，並不會馬上回暖，而是在未來幾天逐日回升，因此早晚期間依然要留意低溫的影響。本報資料照片
過去兩天帶來長時間低溫的冷氣團，今天開始減弱，並不會馬上回暖，而是在未來幾天逐日回升，因此早晚期間依然要留意低溫的影響。本報資料照片

過去兩天帶來長時間低溫的冷氣團，今天開始減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，環境風向大致仍維持東北風，周末兩天的水氣量與過去幾天的評估可能有較大差異，主要是中層環境仍較不穩定，持續有雲雨在台灣附近發展帶來水氣，因此各地雲量仍持續偏多，普遍多雲或陰，今天上半天水氣最多時，各地都有短暫雨機會。下半天到明天水氣陸續減少以後，降雨範圍才會逐漸限縮至北、東部的迎風面及山區。

氣溫方面，他說，並不會馬上回暖，而是在未來幾天逐日回升，因此早晚期間依然要留意低溫的影響。另外，要注意南北溫差，預估今明兩天北部全天氣溫大致仍都在20度以下，中南部在雲量減少、陽光露臉時則有機會來到22至24度，相對會比較溫暖一點。

歐宗學表示，下周一受高壓迴流偏東風環境影響，北部、東半部雲量較多並在迎風面地區有局部短暫雨，西半部地區多雲到晴，晨間要注意可能有局部的低雲或霧生成影響能見度。氣溫則會較周末期間再回暖約1至3度。

下周二天氣就會再次有些變化出現，歐宗學說，先有微弱的低壓鋒面在台灣北方發展東移，隨後東北季風便再次增強南下，由於風向較為偏北，因此水氣較多的位置會在台中以北到東北部地區，雲量偏多，並可能在山區地形上有些短暫雨發生。其他地區尚可維持多雲到晴天氣。

下周三跨年夜，歐宗學表示，當天東北季風會進一步增強，各地屬於較典型的東北季風天氣型態，北部、東半部地區天氣多雲或陰，並有局部短暫雨機會，愈往東北部移動、降雨機率愈高。因此如果要在北海岸或東北角迎接元旦曙光的話，不容易看到日出。中南部地區相對是比較穩定的多雲到晴天氣，降雨機率低。

這波東北季風並沒有明顯冷空氣南下，歐宗學表示，因此不會像近期這麼寒冷，不過夜晚期間還是會比較偏涼，外出參加跨年活動時別忘了穿著保暖衣物，在北部、東半部地區要帶雨具。

明年的第一天依然是東北季風影響，歐宗學表示，目前來看會持續到下個周末期間，各地天氣相似，仍是北東局部陰雨、中南多雲到晴的型態。

要特別注意的是氣溫，他說，目前來看明年1月上旬期間冷空氣將一波波南下，會有多冷、冷多久還有較大的不確定性存在，只能先提醒，後續可能會進入一段較長時間的低溫環境。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

東北季風 氣溫

