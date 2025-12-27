未來還會更冷 鄭明典1張圖示警：北方冷空氣這時影響機率大增
今晨依舊冷颼颼，未來是否還會更冷？前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象署系集預報500百帕等高線和距平（底色）圖說明，他表示，第2周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態。
⭐2025總回顧
鄭明典表示，從圖看貝加爾湖脊場變化趨勢，第1周偏西且較淺，第2周脊場更集中、更北伸，而且第2周脊線呈東北-西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。其次看海路交界的東亞主槽，第1周低壓中心偏北，槽線較淺；第2周低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。
他說，以上兩個特徵都支持，第2周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言