未來還會更冷 鄭明典1張圖示警：北方冷空氣這時影響機率大增

今晨依舊冷颼颼，未來是否還會更冷？前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象署系集預報500百帕等高線和距平（底色）圖說明，他表示，第2周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態。

鄭明典表示，從圖看貝加爾湖脊場變化趨勢，第1周偏西且較淺，第2周脊場更集中、更北伸，而且第2周脊線呈東北-西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。其次看海路交界的東亞主槽，第1周低壓中心偏北，槽線較淺；第2周低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。

他說，以上兩個特徵都支持，第2周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

