零下5.3度+水氣多 玉山清晨再降瑞雪…積雪達1.5公分深

玉山昨天二度降雪，今天大陸冷氣團減弱，水氣仍多，根據中央氣象署觀測資料，今天最低溫為玉山風口零下5.3度，玉山測站也出現零下4.1度低溫。目前玉山只有零下2.4度低溫。中央氣象署表示，玉山今天清晨降雪，已於上午6時前雪停，積雪深1.5公分。

氣象署表示，若溫度及水氣配合，今天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供 玉山今天清晨再度降雪。圖／中央氣象署提供

