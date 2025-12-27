快訊

米倉涼子認了「住處遭搜查」！沉寂多月首發聲

撲倒女同事舔胸「留600萬提款卡」求原諒！還帶她去日本贖罪之旅

上山追雪還來得及！合歡山積雪超過9公分…遊客驚呼「像在歐洲」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵「竹中-六家」電車線異常致列車延誤 上午11時恢復

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台鐵因新竹站目前電車線無電，北上南下列車無法行駛，目前均有延誤。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵因新竹站目前電車線無電，北上南下列車無法行駛，目前均有延誤。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

（9:15更新）

台鐵公司表示，受竹中=六家間東正線電車線異常影響，目前以西正線單線行車，上、下行列車均有延誤。預計上午11時恢復。

⭐2025總回顧

（8:28更新）

台鐵因新竹站目前電車線無電，北上南下列車無法行駛，目前均有延誤，建議旅客留意列車資訊看板。

新竹 台鐵

延伸閱讀

台鐵集電弓被扯斷造成中部山海線停駛 今晨搶通共影響56列車8580人

冷氣團發威！台14甲線結冰風險升 12月13至15日機動管制

桃園-內壢電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」 台鐵不排除施工釀禍關聯

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

相關新聞

合歡山積雪超過9公分雪國美景現身 遊客驚呼「像在歐洲」

受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山今日凌晨4時許開始降雪，清晨持續到現在，山頭已鋪上厚厚白衣，積雪約9公分...

零下5.3度+水氣多 玉山清晨再降瑞雪…積雪達1.5公分深

玉山昨天二度降雪，今天大陸冷氣團減弱，水氣仍多，根據中央氣象署觀測資料，今天最低溫為玉山風口零下5.3度，玉山測站也出現...

合歡山、玉山今晨降雪原因曝 專家：明晨甚至到下周一仍有水氣北飄

今晨玉山、合歡山等高山都下雪了，為這波冷氣團玉山連續兩天第三度降雪，全台各地有雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

台鐵「竹中-六家」電車線異常致列車延誤 上午11時恢復

台鐵因新竹站目前電車線無電，北上南下列車無法行駛，目前均有延誤，建議旅客留意列車資訊看板。

未來還會更冷 鄭明典1張圖示警：北方冷空氣這時影響機率大增

今晨依舊冷颼颼，未來是否還會更冷？前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象署系集預報500百帕等高線和距平（底色）圖說明，他...

警：高齡換照率高 無照駕駛恐更多

政府嚴格取締高齡者無照駕駛，但肇事案件仍層出不窮，如新竹縣取締數近三年從六百多飆到上千件，仍釀六死。警方不諱言，盡管高齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。