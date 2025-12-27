聽新聞
0:00 / 0:00
冷空氣減弱仍溼答答 鄭明典曝原因：只會有小幅度乾溼震盪
大陸冷氣團減弱，清晨中部以北地區及澎湖有零星短暫雨；前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷空氣減弱了，但是下雨天，日照低，加上水滴蒸發吸熱，今天還是有溼冷的感覺。
⭐2025總回顧
鄭明典表示，華南水氣偏多的趨勢，短期內不會有大變化，只會有小幅度的乾、溼震盪，偶爾還會有台灣低壓影響。
今天北部及東北部天氣仍涼，中央氣象署表示，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
明天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；氣象署表示，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言