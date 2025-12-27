快訊

冷空氣減弱仍溼答答 鄭明典曝原因：只會有小幅度乾溼震盪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨。聯合報系資料照
大陸冷氣團減弱，清晨中部以北地區及澎湖有零星短暫雨；前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷空氣減弱了，但是下雨天，日照低，加上水滴蒸發吸熱，今天還是有溼冷的感覺。

鄭明典表示，華南水氣偏多的趨勢，短期內不會有大變化，只會有小幅度的乾、溼震盪，偶爾還會有台灣低壓影響。

今天北部及東北部天氣仍涼，中央氣象署表示，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；氣象署表示，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲。

