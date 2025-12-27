冷氣團減弱回溫幅度有限 高山可望零星降雪 跨年元旦水氣增
今天大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度。中央氣象署表示，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。
降雨方面，今天水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。澎湖多雲時晴，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲時陰短暫雨，10至14度。
此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。
明天、下周一北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，28日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。明天清晨、下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
下周二至下周五東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周六至2026年1月5日東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
