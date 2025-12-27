聽新聞
元旦後迎寒流？ 跨年夜北部降雨機率高 他指下波強冷空氣「有機會」
下周跨年元旦，「跨年夜，東北季風也來湊熱鬧」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，下周三跨年夜，天氣受東北季風增強影響，北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。
他說，這波水氣，元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。
屆時受東北季風增強影響，林得恩表示，北部及東北部地區白天高溫略為下降，各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但，早晚溫差較大。下波強冷空氣預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
