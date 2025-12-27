即將回暖 這時再度急凍「全台都有感」 冷空氣影響時間長

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末至第2周另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。

降雨方面，未來2周以北部及東半部有局部短暫雨為主，其他地區大致為多雲到晴的天氣。未來2周氣溫明顯轉變，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

