北東濕冷「合歡山」可望飄雪 吳德榮：明天冷氣團減弱 元旦再迎冷空氣
大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升；本島縣市平地最低氣溫為新竹關西12.1度，其次是新北石門12.2度、宜蘭五結12.4度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。
今晨各地雲量多，伴隨零星回波，迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。吳德榮表示，今天大陸冷氣團最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台灣仍濕冷，應注意保暖；北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。
至於高山降雪情況，他說，中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷。3000公尺以上高山如合歡山、雪山、南湖等高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右山區如太平山等，已無飄雪機率。
吳德榮表示，明天冷氣團減弱，氣溫略升，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一各地晴朗，北舒適、南微熱，早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下周二、下周三東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。
下周四就是元旦，吳德榮表示，下周四起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周五冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何，是否僅為2026第1波大陸冷氣團，需再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
