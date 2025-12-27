快訊

勞部擬提高徵才薪資揭露金額 勞團：低薪產業勢必更難招募人才

聽新聞
0:00 / 0:00

北東濕冷「合歡山」可望飄雪 吳德榮：明天冷氣團減弱 元旦再迎冷空氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台灣仍濕冷，應注意保暖。本報資料照片
今天大陸冷氣團最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台灣仍濕冷，應注意保暖。本報資料照片

大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升；本島縣市平地最低氣溫為新竹關西12.1度，其次是新北石門12.2度、宜蘭五結12.4度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。

⭐2025總回顧

今晨各地雲量多，伴隨零星回波，迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。吳德榮表示，今天大陸冷氣團最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台灣仍濕冷，應注意保暖；北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

至於高山降雪情況，他說，中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷。3000公尺以上高山如合歡山、雪山、南湖等高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右山區如太平山等，已無飄雪機率。

吳德榮表示，明天冷氣團減弱，氣溫略升，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一各地晴朗，北舒適、南微熱，早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下周二、下周三東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

下周四就是元旦，吳德榮表示，下周四起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周五冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何，是否僅為2026第1波大陸冷氣團，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 氣溫 吳德榮

延伸閱讀

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

相關新聞

北東濕冷「合歡山」可望飄雪 吳德榮：明天冷氣團減弱 元旦再迎冷空氣

大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

警：高齡換照率高 無照駕駛恐更多

政府嚴格取締高齡者無照駕駛，但肇事案件仍層出不窮，如新竹縣取締數近三年從六百多飆到上千件，仍釀六死。警方不諱言，盡管高齡...

獨居女性障礙者 生活處處難題

孤獨死已成我國重要社會問題，根據衛福部歷年身障者生活狀況及需求調查報告，國內一二○萬身障者中，女性約五三萬人，女性障礙者...

勞部明年擬修法 提高徵才薪資揭露金額

現行薪資揭露門檻為四萬元，徵才薪資未超過四萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫面議，勞動部規畫明年提就業服務法修法草案，提高...

廚餘養豬新制 違者最高罰100萬

中央拍板，二○二七年起，全面禁止廚餘養豬，但明年有一年落日轉型期，轉型期間有條件恢復廚餘養豬，並導入數位監控。為防堵疫情...

橘世代／【悲傷療癒─有遺憾的告別】與遺憾和解 他花了12年

「小冬瓜」郭憲鴻是台灣知名二代殯葬業者，以媒體和社群分享殯葬知識、推動生命教育，被視為業界知識型ＫＯＬ。這幾年，小冬瓜總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。